В Азербайджане проходит второй Бакинский международный фестиваль искусств

В первые дни внушительной программы (а кроме тех, о ком пойдет речь ниже, в ней — спектакли израильского театра «Гешер» и Тбилисского театра марионеток, перформанс Ромео Кастеллуччи, балет Жан-Кристофа Майо, концерт Максима Венгерова и многое другое) сама собой, будто из воздуха, соткалась тема судьбы утопий. Дмитрий Шостакович, Уильям Кентридж и Лев Додин представили ее с разных сторон — и Баку оказался для них живой декорацией, ставшей полноправным действующим лицом.