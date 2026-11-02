В Азербайджане проходит второй Бакинский международный фестиваль искусств
В столице Азербайджана проходит второй Бакинский международный фестиваль искусств (BIAF) — афиша его пестрит именами «высшей лиги» мирового театра, хореографии и музыки. Столица страны в нынешних условиях разделенного мира весомо заявляет о намерении стать новым важным местом встреч.
В первые дни внушительной программы (а кроме тех, о ком пойдет речь ниже, в ней — спектакли израильского театра «Гешер» и Тбилисского театра марионеток, перформанс Ромео Кастеллуччи, балет Жан-Кристофа Майо, концерт Максима Венгерова и многое другое) сама собой, будто из воздуха, соткалась тема судьбы утопий. Дмитрий Шостакович, Уильям Кентридж и Лев Додин представили ее с разных сторон — и Баку оказался для них живой декорацией, ставшей полноправным действующим лицом.