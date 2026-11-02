Хостинг-провайдер Beget связал массовый сбой с кибератакой

У некоторых блоков IP-адресов, работающих через системы Beget (AS198610), перед сообщениями об инциденте наблюдалась аномальная нестабильность маршрутов, отмечает источник “Ъ” на телеком-рынке. По информации RIPEstat, только за один час было анонсировано почти миллион запросов на смену маршрутов передачи трафика. Для сравнения, за последние 90 дней самое пиковое значение по этому показателю не превышало 20 тыс. анонсов.