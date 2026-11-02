Хостинг-провайдер Beget связал массовый сбой с кибератакой
Хостинг-провайдер Beget заявил, что массовый сбой в их работе вызван «массированной кибератакой», затронувшей все уровни инфраструктуры. Непосредственно перед сообщениями об инциденте в маршрутизации трафика фиксировалась аномальная активность. Точные сроки полного восстановления сервисов компания не называет.
У некоторых блоков IP-адресов, работающих через системы Beget (AS198610), перед сообщениями об инциденте наблюдалась аномальная нестабильность маршрутов, отмечает источник “Ъ” на телеком-рынке. По информации RIPEstat, только за один час было анонсировано почти миллион запросов на смену маршрутов передачи трафика. Для сравнения, за последние 90 дней самое пиковое значение по этому показателю не превышало 20 тыс. анонсов.
Другой источник “Ъ” предположил, что атакующие могли проникнуть в систему, заполучить высокие привилегии и сбросили все конфигурации.
На момент выхода материала компания выбрала в приоритет для восстановления NS-серверы, которые хранят информацию о доменных именах и отвечают на вопросы о том, какому IP-адресу соответствует конкретный сайт, почтовую систему и резервные копии. «На данный момент нам доступны файловые резервные копии подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры. Мы продолжаем работу по восстановлению данных, однако из-за значительных объемов этот процесс потребует длительного времени»,— отметила пресс-служба хостинга в официальном Telegram-канале.