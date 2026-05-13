Липецкая энергосбытовая компания выплатит 85,5 млн дивидендов

Акционеры ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 85,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Размер выплаты составит 0,55 руб. на одну обыкновенную акцию. 22 мая определят имеющих право на получение дивидендов. Номинальные держатели и доверительные управляющие получат выплаты в течение десяти рабочих дней, остальные акционеры — в течение 25 рабочих дней.

По решению собрания, чистая прибыль ЛЭСК за 2025 год составила 1,45 млрд руб. Еще 864,2 млн руб. компания сохранила в виде нераспределенной прибыли прошлых лет. После выплаты дивидендов нераспределенными останутся 2,23 млрд руб. Решение поддержали 99,97% участников собрания. Ранее ПАО отчитывалось о выплате 2,5 млрд руб. дивидендов.

По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. Данные о владельцах, в том числе исторические, отсутствуют. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2025 году составила 17 млрд руб.

Параллельно ЛЭСК продолжает судебное разбирательство против тепличного комплекса «Эко-культуры». В сентябре 2025 года агропредприятие получило очередной, 23-й иск от энергокомпании. Общая сумма требований за последние два года достигла 2,8 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Засудили по самые помидоры».

Анна Швечикова