Из Екатеринбурга возобновят чартерные рейсы на Шри-Ланку и Пхукет

Рейсы на Пхукет начнут выполнять с 3 ноября с частотой два рейса в 12 дней. Полеты на Шри-Ланку возобновятся 7 ноября с такой же периодичностью. В этом сезоне самолеты будут прибывать не в Коломбо, как прежде, а в международный аэропорт Маттала в Хамбантоте на юге острова.