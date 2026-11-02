Из Екатеринбурга возобновят чартерные рейсы на Шри-Ланку и Пхукет
Авиакомпания AZUR air в ноябре запустит чартерные рейсы из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд) и Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейсы на Пхукет начнут выполнять с 3 ноября с частотой два рейса в 12 дней. Полеты на Шри-Ланку возобновятся 7 ноября с такой же периодичностью. В этом сезоне самолеты будут прибывать не в Коломбо, как прежде, а в международный аэропорт Маттала в Хамбантоте на юге острова.
Отмечается, что на обоих направлениях авиакомпания задействует самолеты Boeing 767. Туры с перелетом AZUR air доступны у партнеров перевозчика на туристическом рынке.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air приняла решение о закрытии своего официального представительства в Екатеринбурге.