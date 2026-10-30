Авиакомпания Azur Air закрывает представительство в Екатеринбурге
Авиакомпания Azur Air, выполняющая чартерные рейсы, приняла решение о закрытии своего официального представительства в Екатеринбурге, пишет E1 со ссылкой на сотрудников компании.
В результате местные бортпроводники и сотрудники местного офиса получили уведомления об увольнении. Под сокращение попадут около 70 человек. Бортпроводники обслуживали рейсы из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Перми.
В авиакомпании отказались комментировать ситуацию с сокращениями. «Рейсы из Кольцово продолжатся. В остальном — без комментариев»,— сообщили в Azur Air.
По данным «Ъ-Урал», часть полетной программы сократят или передадут другим перевозчикам. В частности, это касается перелетов из Екатеринбурга в Таиланд.
Azur Air создана в 1995 году. Под нынешним брендом работает с 2014 года (до этого — «Катэкавиа»). Компания зарегистрирована в Красноярске, по данным раскрытия за 2015 год владельцем является компания «Ван2Лайф», которая принадлежит Анне и Людмиле Фукаловым. Компания сотрудничает с Anex Tour и обеспечивает рейсы по направлениям туроператора. Представительство в Екатеринбурге открылось в 2014 году.