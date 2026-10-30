Авиакомпания Azur Air закрывает представительство в Екатеринбурге

Azur Air создана в 1995 году. Под нынешним брендом работает с 2014 года (до этого — «Катэкавиа»). Компания зарегистрирована в Красноярске, по данным раскрытия за 2015 год владельцем является компания «Ван2Лайф», которая принадлежит Анне и Людмиле Фукаловым. Компания сотрудничает с Anex Tour и обеспечивает рейсы по направлениям туроператора. Представительство в Екатеринбурге открылось в 2014 году.