OTP Group стремится в Прибалтику

Венгерская OTP Group рассматривает возможность сворачивания банковского бизнеса в России, переключая стратегический интерес на Прибалтику. Между тем группа еще в 2022 году свернула корпоративное кредитование в РФ. При этом российский ОТП-банк был для нее довольно прибыльным активом, из года в года увеличивая доли в чистой прибыли и выплачивая высокие дивиденды. OTP Group собирается завершить процесс в течение года. Однако в случае прямой продажи даже исходя из текущих показателей потенциальный возврат капитала составит лишь 6,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Венгерская OTP Group рассматривает вариант полного ухода из России, сообщило агентство Bloomberg 28 сентября. В группе подтвердили “Ъ” эту информацию, отметив, что начали пересмотр стратегии в отношении российского рынка, включая возможность полного выхода из него, «учитывая стратегический интерес к региону Балтии и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России за последний год». В OTP Group также ожидают, что «процесс завершится до конца года, а его итогом станет решение, обеспечивающее максимальную долгосрочную стоимость для акционеров».

Показательно, что доля российского банка в чистой прибыли венгерской группы в последние годы уверенно росла.

Так, с 2018 по 2022 год она не превышала 10%, в 2023 году выросла до 10,2%, в 2024 году — до 12,7%, в 2025 году — до 17,6%, а в первом полугодии 2026 года достигла 18,3%. Кроме того, в 2023–2025 годах ОТП-банк почти каждый квартал выплачивал дивиденды материнской группе, а их общий объем составил около 68 млрд руб. Однако в OTP Group подчеркнули, что «политические соображения не играют никакой роли» в их стратегических или оперативных решениях — «ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе». В ОТП-банке не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «Интерфакса», по итогам первого полугодия 2026 года ОТП-банк занимал 19-е место по активам среди российских банков и второе место по активам (после Райффайзенбанка) среди банков с иностранным капиталом. Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2026 года активы банка составляли 876 млрд руб., чистая прибыль превысила 23,3 млрд руб.

Пересмотр стратегии не является первым шагом OTP к сокращению операций в России. С конца 2022 года число его офисов сократилось практически на 40%, а к концу 2026 года он планировал оставить всего 60 отделений. После 2022 года группа прекратила выдачу новых корпоративных кредитов, в результате портфель сократился с 28 млрд руб. на конец 2021 года до 7 млрд руб. на конец 2022-го (см. “Ъ” от 30 июня 2023 года). «ОТП не занимается корпоративным кредитованием»,— сообщили в рейтинговом агентстве S&P Global Market Intelligence в июле 2025 года. Там отметили, что банк при этом продолжал принимать депозиты компаний, в том числе западных, что приносило ему процентный доход на фоне высоких ставок. К концу марта 2026 года действующие корпоративные кредиты составляли лишь 0,1% работающего кредитного портфеля.

Вместе с тем банк расширял кредитование физических лиц. По данным МСФО, валовый объем розничных кредитов на середину 2026 года достиг 411 млрд руб., на 28% больше, чем год назад, и в три раза больше, чем в начале 2023 года. При этом большую часть портфеля занимали автокредиты (182 млрд руб.) и POS-кредиты (165,7 млрд руб.).

Быстрый выход ОТП из России в течение нескольких месяцев эксперты не считают реалистичным.

По словам старшего партнера АБ Nordic Star Андрея Гусева, «группе предстоит завершить пересмотр стратегии, найти покупателя, провести независимую оценку и получить необходимые согласования, в том числе предварительное согласие Банка России на приобретение более 10% акций банка». По его оценке, процесс может занять около года или более после перехода к конкретной сделке.

Согласно отчетности по МСФО, капитал ОТП-банка на середину 2026 года составил 115,5 млрд руб. Однако, по словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, переносить эту стоимость на цену продажи нельзя. По ее оценке, для нового владельца банк мог бы стоить 90–130 млрд руб., или 0,8–1,1 его балансового капитала, так как «часть доходов связана с нынешней клиентской базой и платежным бизнесом и может не сохраниться после смены собственника».

При этом даже при продаже по верхней границе этого диапазона OTP Group получила бы лишь небольшую часть стоимости банка, отмечает госпожа Владимирова. С учетом дисконта в 60% (используется при продаже активов, принадлежащих недружественным нерезидентам) и платежа в бюджет размере 35% конечный результат составит около 6,5 млрд руб. Поэтому, по мнению Анастасии Владимировой, венгерской группе было бы логичнее сокращать корпоративно-платежное направление и затем продавать розничный банк целиком российскому покупателю или инвестору из «дружественной» юрисдикции, а не повторять схему Юникредитбанка, которая предполагает сохранить за итальянской группой отдельный банк для международных платежей (см. “Ъ” от 8 мая).

Анна Кукляева, Евгений Хвостик, Ян Назаренко, Максим Буйлов