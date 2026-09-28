Венгерский OTP Bank готовится уйти из России
Крупнейший банк Венгрии OTP Bank Nyrt рассматривает варианты выхода с российского рынка, сообщает Bloomberg.
«Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и незначительный прогресс в извлечении дополнительных дивидендов в России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении российского бизнеса, включая потенциальный полный уход с российского рынка, — цитирует Bloomberg Петера Чани, генерального директора OTP Group. — Ожидается, что пересмотр завершится до конца года, а его итогом станет решение, максимально увеличивающее долгосрочную стоимость для акционеров, с особым учетом успешности стратегии международной экспансии нашей группы».
Агентство отмечает, что «сейчас деятельность венгерского банка находится под пристальным вниманием регулирующих органов», поскольку он планирует приобрести эстонский банк Luminor Bank AS, который также представлен в Литве и Латвии. Сделка может стать одним из крупнейших приобретений OTP Bank и позволит ему расширить свое присутствие в еврозоне.
Представители OTP заявляют, что банк уже сократил масштабы операций в России и не выявил случаев нарушения международных санкций. Ранее финансовые регуляторы Латвии и Литвы выражали обеспокоенность по поводу деятельности OTP в России, а министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал ее «позором». Эстонский регулятор Finantsinspektsioon сообщил, что изучает деятельность OTP в России. «Деятельность OTP Group в России… станет одним из ключевых аспектов при оценке возможного приобретения банка Luminor», — заявило ведомство агентству.
Российский бизнес OTP связан с международной стратегией через денежные выплаты материнской группе. В 2023 году российская «дочка» планировала направить почти всю прибыль первого полугодия на дивиденды после получения разрешения Банка России, а с сентября 2023 года по конец 2024 года перечислила OTP Group 41,8 млрд руб. дивидендов.
Для оценки покупки Luminor важен не только сам факт присутствия OTP в России, но и способ управления этим активом и извлечения из него стоимости: деятельность группы в России названа одним из ключевых аспектов проверки сделки. Продажа российского предприятия по приемлемой цене ранее уже рассматривалась руководством OTP наряду с другими вариантами, поэтому полный уход означает смену модели обращения с активом, а не только сокращение операций.