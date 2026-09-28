Венгерский OTP Bank готовится уйти из России

Крупнейший банк Венгрии OTP Bank Nyrt рассматривает варианты выхода с российского рынка, сообщает Bloomberg.

«Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и незначительный прогресс в извлечении дополнительных дивидендов в России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении российского бизнеса, включая потенциальный полный уход с российского рынка, — цитирует Bloomberg Петера Чани, генерального директора OTP Group. — Ожидается, что пересмотр завершится до конца года, а его итогом станет решение, максимально увеличивающее долгосрочную стоимость для акционеров, с особым учетом успешности стратегии международной экспансии нашей группы».

Агентство отмечает, что «сейчас деятельность венгерского банка находится под пристальным вниманием регулирующих органов», поскольку он планирует приобрести эстонский банк Luminor Bank AS, который также представлен в Литве и Латвии. Сделка может стать одним из крупнейших приобретений OTP Bank и позволит ему расширить свое присутствие в еврозоне.

Представители OTP заявляют, что банк уже сократил масштабы операций в России и не выявил случаев нарушения международных санкций. Ранее финансовые регуляторы Латвии и Литвы выражали обеспокоенность по поводу деятельности OTP в России, а министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал ее «позором». Эстонский регулятор Finantsinspektsioon сообщил, что изучает деятельность OTP в России. «Деятельность OTP Group в России… станет одним из ключевых аспектов при оценке возможного приобретения банка Luminor», — заявило ведомство агентству.

Евгений Хвостик