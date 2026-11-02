Дело генерала о взятке от главы ЧВК «Ястреб» поступило в курский суд

Расследованием уголовного дела занималось Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, в конце 2024 года Марущенко якобы дал Александру Дембицкому 4 млн руб. за право управлять военнослужащими воинской части, входившей в состав армейского корпуса. В действительности глава ЧВК полномочий на это не имел, так как не был военнослужащим.