Дело генерала о взятке от главы ЧВК «Ястреб» поступило в курский суд
В Курский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело Александра Дембицкого, который возглавлял 44-й армейский корпус Ленинградского военного округа. Генерала будут судить за превышение должностных полномочий и взятку от руководителя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко (ст. 286 и 290 УК РФ), пишет «Ъ».
Согласно картотеке дел, первое заседание пока не назначено. Санкции вменяемых генералу статей предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Расследованием уголовного дела занималось Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, в конце 2024 года Марущенко якобы дал Александру Дембицкому 4 млн руб. за право управлять военнослужащими воинской части, входившей в состав армейского корпуса. В действительности глава ЧВК полномочий на это не имел, так как не был военнослужащим.
Сам Марущенко прошлым летом был приговорен к 18 годам за различные преступления. В частности, он был признан виновным в обмане новобранцев. Марущенко вместе с соучастниками убеждал приходивших в военкомат граждан, что те подписывают контракты с Минобороны лишь формально, а на деле будут служить в «Ястребе» за более высокое вознаграждение. Таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Тех, кто критиковал руководство ЧВК, похищали и пытали, а рядового Рашида Аджиева убили.
Дело Марущенко рассматривалось в особом режиме из-за сделки со следствием. В ее рамках он дал показания в отношении Александра Дембицкого.