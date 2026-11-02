Бывший корпус больницы имени Семашко в Ярославле продали за полцены
Бывший корпус больницы имени Семашко на улице 8 Марта в Ярославле вместе с земельным участком продали за 38,2 млн руб. — половину первоначальной цены. О продаже объекта сообщил губернатор Михаил Евраев.
Согласно данным торгов, победителем стало ООО «Специализированный застройщик „Кранстрой55“». Имущество реализовали посредством публичного предложения по минимальной цене — 38 161 639,50 руб.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», в августе 2026 года бывший терапевтический корпус выставили на аукцион с начальной ценой 76,3 млн руб. В состав лота вошли двухэтажное здание площадью 1928 кв. м, земельный участок площадью 8721 кв. м и движимое имущество. После первоначального аукциона, назначенного на сентябрь, объект выставили на продажу посредством публичного предложения — со снижением цены.
«Долгое время этот объект не использовался. В июне этого года мы включили его в план приватизации, чтобы вернуть в экономическую жизнь региона»,— пояснил Михаил Евраев.
Продажа корпуса стала 28-й сделкой в рамках программы приватизации с начала года. Общая стоимость реализованного имущества превысила 900 млн руб.