В Ярославле на торги выставили бывший корпус больницы имени Семашко

В Ярославле на торги выставили бывший терапевтический корпус больницы имени Семашко на улице 8 Марта, 5. Объект принадлежит Ярославской области и сейчас не используется. Начальная цена имущественного комплекса составляет 76,3 млн руб., сообщает Российский аукционный дом.

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На продажу выставлен двухэтажный корпус площадью 1928 кв. м и земельный участок площадью 8721 кв. м. В состав лота также включено движимое имущество. Разрешенное использование земельного участка — «для эксплуатации терапевтического корпуса». Как следует из материалов торгов, Российский аукционный дом оценивает площадку как имеющую инвестиционный потенциал. В частности, на территории, по оценке организатора, возможно размещение новых объектов капитального строительства. Среди потенциальных вариантов использования РАД называет медицинские и реабилитационные центры, офисные и торговые объекты.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 августа по 22 сентября. Торги назначены на 25 сентября. Размер задатка составляет 7,632 млн руб., шаг аукциона — 3,816 млн руб. Бывший корпус несколько лет не эксплуатируется и ранее неоднократно становился местом происшествий. Объект включили в план приватизации областного имущества в июне 2026 года.

Антон Голицын