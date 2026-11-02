В Воронежской области продлены полномочия нижнедевицкого прокурора Рогатнева

Алексей Рогатнев родился в 1979 году. Высшее юридическое образование получил в 2001 году в стенах Воронежского государственного университета. В том же году был принят на службу в органы прокуратуры. Работал следователем, заместителем прокурора Новохоперского района, потом — поворинским межрайонным прокурором, прокурором Репьевского района, а затем возглавил нижнедевицкую прокуратуру. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генпрокурором РФ и прокурором области.