В Воронежской области продлены полномочия нижнедевицкого прокурора Рогатнева
В соответствии с приказом генпрокурора РФ продлен срок полномочий старшего советника юстиции Алексея Рогатнева в должности прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области. Об этом в региональном надзорном ведомстве сообщили 2 ноября. Этот пост господин Рогатнев занимает с декабря 2021-го.
Алексей Рогатнев родился в 1979 году. Высшее юридическое образование получил в 2001 году в стенах Воронежского государственного университета. В том же году был принят на службу в органы прокуратуры. Работал следователем, заместителем прокурора Новохоперского района, потом — поворинским межрайонным прокурором, прокурором Репьевского района, а затем возглавил нижнедевицкую прокуратуру. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генпрокурором РФ и прокурором области.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в соответствии с приказом от 8 сентября был продлен срок полномочий советника юстиции Александра Чертова в должности прокурора Подгоренского района Воронежской области.