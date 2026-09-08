Гуцан продлил полномочия прокурора Подгоренского района Воронежской области

В соответствии с приказом генпрокурора РФ Александра Гуцана от 8 сентября был продлен срок полномочий советника юстиции Александра Чертова в должности прокурора Подгоренского района Воронежской области. Об этом сообщили в региональном надзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Подгоренского района Александр Чертов

Фото: Прокуратура Воронежской области Прокурор Подгоренского района Александр Чертов

Фото: Прокуратура Воронежской области

Александр Чертов родился в 1989 году. Высшее юридическое образование получил в Воронежском государственном университете. Службу в органах прокуратуры начал в июне 2012 года в должности помощника прокурора Нововоронежа. Затем был назначен заместителем прокурора Каширского района, а с 4 октября 2021 года — прокурором Подгоренского района Воронежской области.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал о кадровых перестановках в Воронежской прокуратуре. Прокурором Коминтерновского района Воронежа стал старший советник юстиции Виктор Настаушев, прокуратуру Центрального района возглавил старший советник юстиции Сергей Вяльцев, а прокурором Семилукского района Воронежской области был назначен советник юстиции Алексей Щербаков.

Денис Данилов