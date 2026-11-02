Новогодняя площадь Ленина в Воронеже начнет работу с 21 декабря

«Учитывая тяжелую ситуацию и в городе, и в стране, новшеств в этом году не будет. То есть в принципе наполнение площади остается то же самое, вместо горки здесь появляется старая карусель, все остальное по аналогии с прошедшим Новым годом»,— добавил мэр.