Новогодняя площадь Ленина в Воронеже начнет работу с 21 декабря
Новогодние праздничные локации на площади Ленина в Воронеже начнут работу с 21 декабря и продлятся до 13 января. Об этом на пресс-подходе после еженедельного совещания сегодня сообщил глава города Сергей Петрин.
«Мы приняли решение сдвинуть — с 21 декабря до 13 января. Чем это было обусловлено? Проанализировали, посмотрели: после январских праздников до Крещения у нас обычно елка стояла до 20 числа, но практически спросом площадь не пользуется. Поэтому приняли решение новогодние праздники начать раньше, корпоративы начинаются раньше, да и поднять жителям нашего города настроение»,— пояснил градоначальник.
Сергей Петрин также отметил, что кардинальных изменений в наполнении площади не будет.
«Учитывая тяжелую ситуацию и в городе, и в стране, новшеств в этом году не будет. То есть в принципе наполнение площади остается то же самое, вместо горки здесь появляется старая карусель, все остальное по аналогии с прошедшим Новым годом»,— добавил мэр.
«Ъ-Черноземье» писал, что годом ранее на новогоднее оформление площади Ленина в Воронеже потратили 22,7 млн руб. Контракт получило местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать цену.
Работа катка на Адмиралтейской площади останется без изменений по сравнению с прошлым годом. Локация и компоновка сохранятся, а работать он будет практически до марта. Оформлением Адмиралтейской площади в этом году займется краснодарское ООО «Изостудия». Компания второй год подряд выиграла соответствующий контракт, снизив начальную цену с 78,5 млн до 76,9 млн руб. (в прошлом году услуги «Изостудии» стоили 31,3 млн руб.).