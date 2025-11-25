«Совтехэко» украсит площадь Ленина в Воронеже к Новому году

Контракт на новогоднее оформление площади Ленина в Воронеже получило местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать начальную стоимость подряда в 22,7 млн руб. Контракт заключен и опубликован на портале госзакупок.

Площадь Ленина в декабре 2023 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Площадь Ленина в декабре 2023 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Работы нужно выполнить в два этапа: с момента заключения контракта по 20 декабря 2025 года и с 20 января по 31 января 2026-го. Подрядчику предстоит смонтировать фотозоны на площади Ленина, украсить ее гирляндами, установить карусели и аттракционы, а также новогоднюю ель.

По данным Rusprofile, ООО «Совтехэко» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 2008 года для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 15,1 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Борис Чубур. По итогам 2024 года компания получила 231 млн руб. выручки и 9,6 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 79 млн и 1 млн соответственно. С 2018 года общество выиграло 37 контрактов на 544 млн руб. в сумме.

Один из самых известных подрядов «Совтехэко» касается украшения площади Ленина в Воронеже к Новому году в 2022 году за 65,4 млн руб. В прошлом году компания занималась праздничным оформлением и монтажом катков на Адмиралтейской площади в Воронеже за 58,1 млн руб. В этом году подряды достались краснодарскому ООО «Изостудия» Сергея Кобылина (31,3 млн руб.) и петербургскому ООО «Формула льда» Александра Грязнова и Константина Шашелева (47,2 млн руб.).

Алина Морозова