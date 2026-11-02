ВС решит, где слушать дело прописанного и живущего в разных местах банкрота

Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, где рассматривать банкротное дело гражданина, если он давно прописан в одном регионе, а живет и работает в другом. Вопрос возник в процессе о банкротстве бывшего депутата Госдумы, предпринимателя Михаила Слипенчука. История началась в январе 2024 года, когда Михаил Слипенчук поручился перед ПСБ за обязательства бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Последний к маю 2025 года не смог расплатиться по долгам и был признан банкротом — банк заявил в реестр требований 1,88 млрд руб. В июне того же года Лефортовский райсуд Москвы постановил взыскать эту сумму с Михаила Слипенчука как поручителя. В рамках исполнительного производства ПСБ получил от него лишь 1,36 млн руб., поэтому в марте 2026 года банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве и господина Слипенчука, потребовав включить в реестр те же 1,88 млрд руб.