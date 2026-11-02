ВС решит, где слушать дело прописанного и живущего в разных местах банкрота
Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, где рассматривать банкротное дело гражданина, если он давно прописан в одном регионе, а живет и работает в другом. Вопрос возник в процессе о банкротстве бывшего депутата Госдумы, предпринимателя Михаила Слипенчука. История началась в январе 2024 года, когда Михаил Слипенчук поручился перед ПСБ за обязательства бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Последний к маю 2025 года не смог расплатиться по долгам и был признан банкротом — банк заявил в реестр требований 1,88 млрд руб. В июне того же года Лефортовский райсуд Москвы постановил взыскать эту сумму с Михаила Слипенчука как поручителя. В рамках исполнительного производства ПСБ получил от него лишь 1,36 млн руб., поэтому в марте 2026 года банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве и господина Слипенчука, потребовав включить в реестр те же 1,88 млрд руб.
Но господин Слипенчук попросил передать спор в Арбитражный суд ЕАО, так как именно в этом регионе он зарегистрирован с сентября 2023 года. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство, апелляция с этим решением согласилась. Суды исходили из того, что на момент возбуждения дела господин Слипенчук был зарегистрирован в ЕАО, а не в Москве. К тому же сам банк ранее указывал этот адрес поручителя при взыскании долга.
ПСБ обжаловал эти выводы в ВС. Банк заявил, что регистрация в ЕАО формальная и нужна для манипуляции подсудностью. По утверждению кредитора, Михаил Слипенчук фактически живет и ведет профессиональную деятельность в Москве. В жалобе банк дополнительно подчеркнул, что банкротные дела должны рассматриваться по фактическому месту жительства должника. Именно там, как правило, сосредоточены активы должника и экономические интересы сторон разбирательства, поэтому такой выбор подсудности снижает финансовые и организационные издержки участников процедуры. ВС признал доводы ПСБ заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 30 ноября.