Осужденные по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле обжаловали приговор

20 октября суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, мастера и двух слесарей компании «Газэкс» Александра Алимова, Максима Гривского и Александру Ерыкину. Каждому назначили по шесть лет колонии общего режима. Собственницу квартиры, где произошел взрыв, Елену С. признали виновной в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначили три года ограничения свободы. Никто из подсудимых вину не признал.