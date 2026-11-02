Осужденные по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле обжаловали приговор
В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступили первые апелляционные жалобы на приговор по делу о взрыве газа в августе 2024 года в пятиэтажном доме, из-за которого погибли 11 человек, включая шестерых детей. Жалобы подали осужденный Александр Алимов, защитник осужденной Александры Ерыкиной и трое потерпевших. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, взрыв газа произошел днем 1 августа 2024 года в пятиэтажном жилом доме. В результате обрушились два из шести подъездов. Погибли 11 человек, включая шестерых детей. Травмы получили 12 пострадавших, в том числе пять детей. Было разрушено 25 квартир, собственниками которых были 36 человек. Вскоре наполовину разрушенный дом полностью снесли.
20 октября суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, мастера и двух слесарей компании «Газэкс» Александра Алимова, Максима Гривского и Александру Ерыкину. Каждому назначили по шесть лет колонии общего режима. Собственницу квартиры, где произошел взрыв, Елену С. признали виновной в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначили три года ограничения свободы. Никто из подсудимых вину не признал.
По версии следствия, сотрудники газовой службы допустили нарушения при проверке оборудования за месяц до трагедии. В частности, газовый шланг в квартире был вмонтирован в стену, что исключало возможность его визуального контроля. Собственница квартиры, как считает следствие, также нарушила правила эксплуатации газового оборудования.