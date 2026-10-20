Шланг указал на вину
По делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле вынесли приговор
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес обвинительный приговор по уголовному делу о взрыве газа в августе 2024 года в пятиэтажном доме, из-за которого погибли 11 человек, включая шестерых детей. Троим работникам газовой службы назначено по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а собственнице квартиры, где произошло ЧП, — три года ограничения свободы. Никто из подсудимых вину не признал.
Приговор по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли 11 человек, был оглашен в небольшом здании Дзержинского райсуда. Изначально журналистов, обвиняемых и пострадавших распределили по двум залам на разных этажах. Но видеосвязь не работала, поэтому из первого зала оперативно вынесли скамьи, чтобы он вместил всех.
На скамье подсудимых находились мастер и два слесаря компании «Газэкс» Александр Алимов, Максим Гривский и Александра Ерыкина, а также собственница квартиры, где произошел взрыв газа, Елена Сербинова.
Взрыв газа произошел днем 1 августа 2024 года в пятиэтажном жилом доме на ул. Сибирская. В результате обрушились два из шести подъездов. Погибли 11 человек, включая шесть детей. Травмы получили 12 пострадавших, в том числе пять детей. Было разрушено 25 квартир, собственниками которых были 36 человек. Вскоре наполовину разрушенный дом полностью снесли. Ущерб городу оценили более чем в 230 млн руб. Сейчас на месте дома пустырь с белым обелиском посредине, в котором вырезаны 11 голубей, улетающих в небо. Рядом рассажены 11 елей.
Как пояснили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования было установлено, что собственница квартиры нарушила правила пользования и содержания внутриквартирного газового оборудования, а сотрудники газовой службы провели ненадлежащую проверку за месяц до трагедии.
Следствие считает, что во время ремонта ее квартиры присоединенный к плите газовый шланг был вмонтирован внутрь стены, он стал недоступным для визуального контроля газовщиков.
Когда Елена Сербинова уехала из дома, то не проинструктировала дочь, как правильно пользоваться газовым оборудованием и не закрыла газовый кран. В результате произошла утечка газа с последующей детонацией. Ее дочь погибла.
Суд признал Максима Гривского, Александра Елимова, Александру Ерыкину виновными в уничтожении чужого имущества (ст. 168 УК РФ), выполнении работ, не отвечающих признакам безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и приговорил каждого к шести годам колонии общего режима.
Елена Сербинова признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ст. 168 УК РФ). Ей назначили ограничение свободы на три года.
Кроме того, суд постановил взыскать свыше 2,7 млн руб. с обслуживающей организации, а также свыше 900 тыс. руб. с собственницы квартиры в доход муниципалитета в счет возмещения ущерба.
В суде уточнили, что по отдельным эпизодам, связанным с неосторожным повреждением имущества и причинением вреда здоровью (ст. 168, ч. 1 ст. 118 УК РФ), подсудимые освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Приговор огласили за 15 минут. Подсудимые выглядели крайне уставшими, Александра Ерыкина стояла со стеклянными глазами, а Александр Елимов без конца заламывал пальцы. Большая часть пострадавших плакала, произнося «кошмар». После приговора кто-то сказал судье: «Вам жить с этим». Выходя из зала, пострадавшие говорили, что суд несправедлив, его решение необоснованно. «Нашли крайних, они невиновны»,— говорили они.
Адвокаты заявили, что следствие не предоставило причинно-следственные связи между взрывом в доме и работой газовщиком. По их словам, решение будет обжаловано.
Елена Сербинова лишь сказала, что ее «дома ждет ребенок, и это самое главное».