Шланг указал на вину

Взрыв газа произошел днем 1 августа 2024 года в пятиэтажном жилом доме на ул. Сибирская. В результате обрушились два из шести подъездов. Погибли 11 человек, включая шесть детей. Травмы получили 12 пострадавших, в том числе пять детей. Было разрушено 25 квартир, собственниками которых были 36 человек. Вскоре наполовину разрушенный дом полностью снесли. Ущерб городу оценили более чем в 230 млн руб. Сейчас на месте дома пустырь с белым обелиском посредине, в котором вырезаны 11 голубей, улетающих в небо. Рядом рассажены 11 елей.