«Кварталу мойщиков» дали «Выбор»

Структура воронежской строительной компании (СК) «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня победила в аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в «квартале мойщиков» в облцентре. Стоимость контракта составит 108 млн руб.— на 5 млн выше от начальной. В торгах также участвовал еще один крупнейший застройщик региона — Домостроительный комбинат (ДСК, основатель — сенатор Сергей Лукин). «Выбору» предстоит расселить 68 малоэтажных многоквартирных домов (МКД), а взамен построить почти 200 тыс. кв. м жилья, два детсада и спроектировать новую школу после сноса старой. Риелторы отмечают удачную локацию и то, что компания взялась «за масштабный проект в сложные времена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка только снос и расселение ветхого жилья оценили более чем в 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба Участники рынка только снос и расселение ветхого жилья оценили более чем в 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба

По итогам аукциона по определению инвестора на КРТ 12,5 га в «квартале мойщиков» Воронежа, ограниченном улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья, победителем стала структура СК «Выбор» — ООО «Специализированный застройщик “Выбор-Юг”». Об этом рассказали в мэрии. В аукционной документации протокол итогов не опубликован.

Начальная цена права составляла 102,9 млн руб., «Выбор» готов заплатить 108,1 млн. Вторым участником торгов стала структура ДСК — ООО «СЗ “Ремстрой”». Сумму ее предложения в мэрии не назвали. «На базе управ районов состоятся собрания с участием собственников жилых помещений указанной территории, представителей управления строительной политики и СЗ “Выбор-Юг”»,— добавили в администрации. По данным «Ъ-Черноземье», победитель изначально интересовался этим проектом и планировал приступить к освоению квартала.

По договору инвестор должен будет снести 68 МКД общей площадью 29,5 тыс. кв. м, в том числе 22 аварийных на 8,9 тыс. кв. м. Еще один неаварийный дом на момент начала торгов уже снесли. Также к сносу были предназначены школа №42 и детсад №59, газорегуляторный и шкафной регуляторный пункты, котельная, две трансформаторные подстанции, три гаража, административное здание некоего учреждения здравоохранения, ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания, фотоателье, объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев). При этом планировалось сохранить насосную и обычную трансформаторную подстанции.

Согласно архитектурно-градостроительной концепции, всего в рамках КРТ можно возвести 200,2 тыс. кв. м жилья и 17,5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

При этом освоение территории требуется на трех участках: на 4,7 га планируется 89,3 тыс. кв. м жилых и 8,2 тыс. кв. м коммерческих помещений, на 4,4 га — 81,3 тыс. и 6,9 тыс. кв. м, на 3,4 га — 29,6 тыс. и 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, «Выбору» предстоит построить два встроенно-пристроенных детсада по 150 мест каждый, разработать и провести через госэкспертизу проект школы на 1 тыс. мест. Число парковочных мест было определено на уровне 1,1 тыс. Реализовать весь проект необходимо до 1 ноября 2036 года.

Также по генплану для улучшения транспортного сообщения в «квартале мойщиков» планировалось восстановить несколько дорог и расширить число полос, чтобы их пропускная способность достигла 1,2 тыс. единиц в час.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ “Выбор-Юг”» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляет и владеет обществом ООО «Строительная компания “Выбор”» Алины (Александровны) Цыбань, которая 99% долей контролирует напрямую, а 1% — через ООО «Капитал». В 2023 году выручка «Выбора-Юг» составила 2,8 млрд руб. при чистой прибыли в 138 млн руб.

ООО «СЗ “Ремстрой”» зарегистрировано в Воронеже в 2007 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Управляющий — Алексей Волвенкин. Доли в компании принадлежат ООО «Стройинвест» (99%) и ООО «Фининвест» (1%). В обоих обществах по 99,5% контролирует Егор (Александрович) Лукин, еще по 0,5% принадлежат «Фининвесту» и «Стройинвесту» соответственно. В 2023 году выручка компании составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль — 696 млн руб.

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января, «Выбор» занимает в России 118-е место по объемам текущего строительства со 155,5 тыс. кв. м жилья, из них 96,7 тыс. приходится на Воронежскую область (четвертая строчка в регионе). Также у компании есть проекты в Московской области, но данные по ней у «Выбора» в рейтинге не отражаются. В прошлом году застройщик сдал в родном регионе 130,6 тыс. кв. м, заняв третье место. У ДСК в текущей стройке 304,9 тыс., все в Воронежской области (второе место в регионе, 57-е в стране), а введено было 161,5 тыс. (также второе место).

«Выбор» и ДСК сейчас совместно занимаются застройкой яблоневых садов на севере Воронежа, общий объем вложений в этот проект превышает 100 млрд руб. В случае с «кварталом мойщиков» такого сотрудничества, по данным «Ъ-Черноземье», не планируется. В «Выборе» не смогли оперативно оценить сумму вложений в КРТ «квартала мойщиков».

Участники рынка только снос и расселение ветхого жилья оценили более чем в 2 млрд руб. «В среднем сейчас это стоит около 90 тыс. руб. за 1 кв. м»,— пояснил «Ъ-Черноземье» один из девелоперов.

Другой застройщик отметил, что оценить весь проект сейчас «никто не возьмется»: «Там есть сложность с инженерной инфраструктурой. Если в решении проблемы будет тем или иным образом участвовать государство — это одна экономика, если только застройщик — совершенно другая».

В ноябре 2023 года на градостроительном совете при губернаторе Александре Гусеве рассматривался проект по КРТ «квартала мойщиков». Тогда площадь территории составляла 19,2 га, а построить планировалось 187 тыс. кв. м жилья, два детсада на 150 мест каждый и пристройку к школе на 600 мест. В зависимости от концепции предполагалось возведение либо домов от 9 до 22 этажей, либо со сниженной этажностью вдоль улиц и увеличенной до 30 этажей внутри квартала. Проект планировало реализовать региональное Агентство жилищного ипотечного кредитования (АЖИК), однако глава региона с этим не согласился.

Глава агентства недвижимости «Самолет плюс Воронеж» Катерина Князева называет локацию «удачной для застройщика, так как стройка не будет долгой»: «Прекрасное благоустройство придомовой территории — это “конек” “Выбора”. Замечательно, что будут социально значимые объекты, и все это еще со стопроцентной отделкой. Думаю, компания воспользуется проектным финансированием от ведущих банков».

Руководитель агентства недвижимости «4 Комнаты» Наталия Колесникова считает, что проект будет полезен «в первую очередь для города и его жителей». «Среди преимуществ стоит отметить близость к центру и хорошую транспортную развязку. Старые и аварийные дома будут сноситься, а на их месте появятся хорошие современные, которые умеет строить “Выбор”. Произойдет реновация. Хорошо, что в это непростое для застройщиков время компания взялась за такой интересный проект»,— отметила госпожа Колесникова.

Егор Якимов, Александр Прытков