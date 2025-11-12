В России создали войска беспилотных систем

В вооруженных силах России создан новый род войск — беспилотных систем. Уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения. Военнослужащие занимаются уничтожением техники ВСУ, сообщил замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов.

Наращивание боевого состава уже существующих частей и создание новых все еще продолжается. В состав назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов, отметил господин Иштуганов. «Ежедневно поражается около 300 целей противника — бронетехника, фортификации,— сказал он в интервью «Комсомольской правде».— Беспилотные системы задействуются для доставки продуктов и боеприпасов на передний край, а также минирования и эвакуации раненых с поля боя».

В России ведется работа по созданию высшего учебного заведения войск беспилотных систем, добавил Сергей Иштуганов. Сейчас специалистов обучают в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских вузах, в общественных организациях и на предприятиях-изготовителях образцов беспилотных систем.

Создать войска беспилотных систем предложил глава Минобороны Андрей Белоусов в декабре 2024 года. Формирование войск планировалось завершить в третьем квартале 2025-го. В российской армии продолжают внедрять автоматизированные системы защиты от беспилотников. В октябре прошли испытания новой зенитно-пулеметной установки с искусственным интеллектом и оптико-электронным прицелом, которая самостоятельно обнаруживает, сопровождает и поражает цели.