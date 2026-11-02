Экс-замначальника свердловского управления ФНС арестовали по делу о взятке

По данным «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получал деньги наличными, 90% каждой суммы он должен был передавать Сергею Логинову. С ноября 2021 года по декабрь 2023 года компания получила возмещение НДС на сумму более 1 млрд руб. За это время Алексей Шахмаев, по данным следствия, передал взятки на 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов.