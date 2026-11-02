Экс-замначальника свердловского управления ФНС арестовали по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу экс-замначальника свердловского управления ФНС Ольгу Голендухину. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Информация об этом появилась в картотеке Свердловского областного суда.
По данным источника «Ъ-Урал», показания против Ольги Голендухиной дал ее бывший руководитель, экс-начальник управления ФНС по Свердловской области Сергей Логинов, который в настоящий момент сам находится под следствием. По словам собеседника, следствию нужны от него возможные показания в отношении руководства УФНС России.
Напомним, летом 2026 года Сергея Логинова экстрадировали из ОАЭ в Россию и арестовали по делу о взяточничестве. В настоящий момент он находится в СИЗО в Челябинске.
Сергей Логинов проходит по делу о предполагаемой схеме незаконного возмещения НДС. По словам источника, знакомого с ходом расследования, его уголовное дело связано с делом бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.
По версии следствия, в сентябре 2021 года Андрей Дьяков, занимавший тогда должность начальника УЭБиПК, узнал, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, занимавшийся оптовой торговлей металлами, организовал схему незаконного возмещения НДС. Для этого, как полагает следствие, заключались контракты с компаниями из Казахстана на поставку металлопроката по ценам, завышенным в четыре раза.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении «Ъ-Урал», Андрей Дьяков сообщил об этом Сергею Логинову и предложил получать от предпринимателя взятки за содействие в утверждении налоговых деклараций. Вознаграждение, по версии следствия, составляло 20% от каждой суммы возмещения НДС компании «ТТК-Екатеринбург».
По данным «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получал деньги наличными, 90% каждой суммы он должен был передавать Сергею Логинову. С ноября 2021 года по декабрь 2023 года компания получила возмещение НДС на сумму более 1 млрд руб. За это время Алексей Шахмаев, по данным следствия, передал взятки на 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов.
В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима за получение взяток от предпринимателей. Весной 2026 года он вышел на свободу условно-досрочно.