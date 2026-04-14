Экс-главу свердловского УЭБиПК Андрея Дьякова отпустят по УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область), рассмотрев ходатайство бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова об условно-досрочном освобождении, удовлетворил его, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, в конце октября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам строгого режима за получение взяток от предпринимателей. Он также был лишен звания полковника полиции и права занимать должности в госорганах на восемь лет. Как установило следствие, бывший борец с коррупцией получал деньги от коммерсантов, незаконно получавших НДС из федерального бюджета. 17 млн руб. ему передал бизнесмен Василий Петров, которого обвиняют в мошенничестве. Еще 200 млн руб. правоохранитель получил от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Во время расследования Дьяков заключил досудебное соглашение и дал показания на своих подельников.

Артем Путилов