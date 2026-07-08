Арестован экс-глава свердловского УФНС Логинов, который скрывался в ОАЭ

В Челябинске задержан и позже отправлен в СИЗО бывший начальник управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Логинов, сообщает 66.ru. Он находился в розыске и скрывался от уголовного преследования в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 2024 года.¶

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФНС по Свердловской области Фото: УФНС по Свердловской области

Напомним, в апреле 2025 года Сергей Логинов был объявлен в розыск по делу о получении взяток. По словам источника, знакомого с ходом расследования, его уголовное дело связано с делом бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

По версии следствия, в сентябре 2021 года на тот момент начальник УЭБиПК Андрей Дьяков узнал, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» (оптовая продажа металлов) Алексей Шахмаев проводил махинации с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС): заключал контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, завышая его стоимость в четыре раза.

Как говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении «Ъ-Урал», Андрей Дьяков рассказал об этом Сергею Логинову и предложил брать с Алексея Шахмаева взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Сумма взятки составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург». По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков брал наличные, от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову. Общая сумма возмещения налога «ТТК-Екатеринбург» с ноября 2021 года по декабрь 2023 года составила более 1 млрд руб. За это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов.

В конце октября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам строгого режима за получение взяток от предпринимателей. В апреле текущего года стало известно, что он выйдет по УДО.

Подробнее об уголовном деле экс-главы УФНС — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева