Липецкая область лидирует в Черноземье по доле жителей с самозапретом на кредиты

В Черноземье лидером по доле жителей, установивших самозапрет на кредиты, стала Липецкая область. Регион также занял 45-е место в общероссийском рейтинге. Ограничение действует у 16% жителей, или у 180 тыс. человек. За октябрь липчане подали 5,6 тыс. заявлений на установление запрета и 1,9 тыс. — на его снятие. Рейтинг охватывает 88 регионов — остальные пять областей Черноземья оказались во второй половине списка. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.