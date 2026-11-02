Липецкая область лидирует в Черноземье по доле жителей с самозапретом на кредиты
В Черноземье лидером по доле жителей, установивших самозапрет на кредиты, стала Липецкая область. Регион также занял 45-е место в общероссийском рейтинге. Ограничение действует у 16% жителей, или у 180 тыс. человек. За октябрь липчане подали 5,6 тыс. заявлений на установление запрета и 1,9 тыс. — на его снятие. Рейтинг охватывает 88 регионов — остальные пять областей Черноземья оказались во второй половине списка. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.
Орловская область расположилась на 54-й строчке: самозапрет установлен у 16% жителей, или у 109,4 тыс. человек. В октябре здесь подали 3,38 тыс. заявлений на введение ограничения и 1,14 тыс. — на отмену.
Воронежская область заняла 59-е место с показателем 15%, или у 333 тыс. человек. При этом регион стал лидером Черноземья по абсолютному числу октябрьских заявлений: жители направили 10,5 тыс. обращений об установлении запрета и 3,1 тыс. — о его снятии.
Тамбовская область находится на 65-м месте: ограничение действует у 14% жителей, или у 135,1 тыс. человек. За месяц там поступило 4,3 тыс. заявлений на самозапрет и 1,3 тыс. — на его отмену.
Белгородская область заняла 67-ю строчку: запрет установлен у 14% жителей, или у 206,7 тыс. человек. В октябре они подали 6,4 тыс. заявлений на установление ограничения и 2,1 тыс. — на снятие.
Курская область расположилась на 72-м месте с самым низким показателем среди шести регионов Черноземья — 12%, или у 127,8 тыс. человек. За октябрь жители направили 4,2 тыс. заявлений на самозапрет и 1,4 тыс. — на его отмену.
Рейтинг возглавила Мурманская область, где самозапрет установлен у 28% жителей. За ней следуют Магаданская область с показателем 25% и Республика Коми с 24%. Самые низкие доли зафиксированы в Чеченской Республике (2%), Республике Ингушетии (3%) и Республике Дагестан (4%).
В сентябре стало известно, что жители Воронежской области установили 10,8 тыс. самозапретов на кредиты и займы — на 16% больше, чем месяцем ранее. Из них 9,7 тыс. заявлений подали через «Госуслуги», еще 1,1 тыс. — в МФЦ. По темпам роста показателя регион занял второе место в России, уступив Ростовской области, где число самозапретов увеличилось на 34,2%.