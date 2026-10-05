Значительный рост самозапретов на кредиты зафиксирован в Воронежской области

Жители Воронежской области за сентябрь 2026 года установили 10,8 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. С помощью портала «Госуслуги» это было сделано 9,7 тыс. раз и 1,1 тыс. раз — в МФЦ. По сравнению с предыдущим месяцем число самозапретов увеличилось на 16%. Регион занял второе место в РФ по динамике роста показателя, пропустив вперед только Ростовскую область (+34,2%). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в сентябре граждане РФ установили 735 тыс. самозапретов на кредиты, что на 10,5% больше, чем в августе (665,1 тыс.). В то же время было отмечено 250,6 тыс. снятий ранее установленных запретов — на 6,3% меньше, чем в предыдущем месяце. По состоянию на 1 октября количество граждан с действующим самозапретом достигло 22,3 млн человек.

«В сентябре количество установленных гражданами самозапретов несколько выросло по сравнению с августом, что, скорее всего, объясняется сезонным фактором. В целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в сентябре было установлено в Москве (67,4 тыс.), Московской области (45,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (34,2 тыс.). Другие области Черноземья, кроме Воронежской, в топ-30 регионов не вошли.

В конце прошлого месяца «Ъ-Черноземье» сообщал, что в августе 2026-го рынок автокредитования в Черноземье вырос во всех регионах, за исключением Липецкой области. Лидером по количеству и объему выдач стала Воронежская область, занявшая 17-е место в федеральном рейтинге среди 70 крупнейших участников рынка.

Денис Данилов