Имущество «Тамбовтеплосервиса» выставили на торги за 352 млн рублей

В лот вошли 292 позиции имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, центральные тепловые пункты, тепловые камеры, нежилые помещения площадью от 69 до 141 кв. м и оборудование. Объекты расположены преимущественно в районе улиц Агапкина, Ореховой, Глазкова, Чичерина и Северо-Западной. Среди крупнейших — теплосеть от газотурбинной ТЭЦ протяженностью более 2,2 тыс. м и распределительные сети в микрорайоне «Московский». В перечне также значатся насосы, теплообменники, расширительные баки, арматура, расходомеры и шкафы управления. Стоимость отдельных центральных тепловых пунктов превышает 5 млн руб.