Имущество «Тамбовтеплосервиса» выставили на торги за 352 млн рублей
Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» объявило открытый электронный конкурс на продажу комплекса имущества в областном центре, используемого для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Начальная цена единого лота составляет 352,1 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале ГИС «Торги».
В лот вошли 292 позиции имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, центральные тепловые пункты, тепловые камеры, нежилые помещения площадью от 69 до 141 кв. м и оборудование. Объекты расположены преимущественно в районе улиц Агапкина, Ореховой, Глазкова, Чичерина и Северо-Западной. Среди крупнейших — теплосеть от газотурбинной ТЭЦ протяженностью более 2,2 тыс. м и распределительные сети в микрорайоне «Московский». В перечне также значатся насосы, теплообменники, расширительные баки, арматура, расходомеры и шкафы управления. Стоимость отдельных центральных тепловых пунктов превышает 5 млн руб.
Будущему владельцу предстоит реконструировать и модернизировать восемь тепловых камер на магистральной сети. Работы рассчитаны на 2027–2028 годы: по четыре объекта ежегодно. Они предусматривают монтаж трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, герметизацию вводов и снижение износа инфраструктуры. Покупатель также обязан непрерывно обеспечивать потребителей теплом по регулируемым тарифам и соблюдать требования технической эксплуатации оборудования. Эти обязательства действуют постоянно и сохраняются при последующей смене собственника.
Продажу согласовала Тамбовская городская дума решением от 27 октября 2026 года. В документе она обозначена как крупная сделка по отчуждению имущества предприятия. Приказ о проведении конкурса подписал генеральный директор «Тамбовтеплосервиса» Сергей Попов.
По данным Rusprofile, МУП «Тамбовтеплосервис» зарегистрировано в 2013 году в Тамбове для производства, передачи и распределения пара и горячей воды. Уставный капитал — 313,8 млн руб. Учредителем указана администрация Тамбова. Выручка за 2025 год составила 1,4 млрд, убыток — 259 млн руб.
Прием заявок продлится до 1 декабря. После его завершения комиссия приступит к рассмотрению предложений, однако информации о том, когда это произойдет, нет. Размер задатка составляет 70,4 млн руб.
В мае стало известно, что ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к «Тамбовтеплосервису» о взыскании 130,8 млн руб. задолженности за газ, поставленный в марте 2026 года по двум договорам. По данным картотеки арбитражных дел, впоследствии требования увеличили до 240,1 млн руб., включив неоплаченные поставки за апрель и май. Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав основной долг и 502,7 тыс. руб. расходов на госпошлину.