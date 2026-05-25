Структура «Газпрома» требует еще 130 млн с муниципального «Тамбовтеплосервиса»

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к местному муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Тамбовтеплосервис». Сумма требований составляет 130,8 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Это уже второй иск структуры «Газпрома» к МУП с начала года. В начале февраля она потребовала взыскать с предприятия 161 млн руб. задолженности по договору о поставке газа, заключенному в 2022 году. Ответчик признал эти требования, и в апреле тамбовский арбитраж удовлетворил иск «Газпрома» в полном объеме.

Всего с 2013 года стороны участвовали в 244 разбирательствах, включая последний иск. В большинстве случаев они предъявляли требования друг другу.

По данным Rusprofile, МУП «Тамбовтеплосервис» было зарегистрировано в 2013 году в Тамбове для производства, передачи и распределения пара и горячей воды. Уставный капитал — 313,8 млн руб. Учредитель — администрация Тамбова. Выручка за 2025 год составила 1,4 млрд руб., убыток — 259 млн руб.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Тамбовтеплосервис» возглавил Сергей Попов. Прежде он руководил тремя местными управляющими компаниями.

Егор Якимов