«Подарок к началу летних каникул»

Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать снятие ограничений с игровой платформы Roblox. Основание — ресурс выполнил большинство требований регуляторов и дал гарантии «ответственного поведения на российском рынке». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с тем, что запреты не всегда эффективны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой разрешить разблокировать Roblox. Вот уж действительно подарок подрастающему поколению к началу долгожданных летних каникул. Правда, при условии, что правоохранительные органы не откажут. Наверное, не откажут. Вот и Государственная дума также поддерживает. Как отмечается в пресс-релизе Министерства цифрового развития, онлайн-платформа представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей». То есть достаточно жесткие требования регуляторов выполнены.

Можно даже сказать, крупнейшая американская корпорация Roblox Corporation подчинилась российскому государству. Понятно, что данный пример — другим наука. Имеются в виду многочисленные зарубежные ресурсы, которые отказываются сотрудничать с соответствующими органами и за это несут справедливое наказание в виде штрафов, блокировок, замедления и иных подобных мер. Популярная игра была заблокирована 3 декабря 2025 года по причине выявления деструктивного контента. Решение имело широкий общественный резонанс. Дети писали письма, записывали слезные и не очень видео — просили вернуть.

Проблема вышла на самый верх — в Кремле признали, что поступают многочисленные обращения. Но так получилось, что на уступки в первую очередь пошла сама игровая платформа. Хотя кто-то мог бы подумать, что власти решились на определенные послабления, дабы снизить указанный выше негативный общественный резонанс.

Конечно, можно было бы порассуждать о том, насколько американский Roblox даже после выполнения всех требований контролеров и регуляторов будет соответствовать духовно-нравственным ценностям. И почему наша смена до сих пор предпочитает зарубежное и в буквальном смысле страдает, когда любимую игрушку отнимают? А как же отечественные игровые платформы и иные ресурсы, которые продвигают правильный контент? Наверное, нужно немного подождать, когда они выйдут на проектную мощность. Одно радует — есть определенное понимание того, что запреты не всегда конструктивны. В какой-то момент можно даже на какой-то компромисс пойти ради общественного спокойствия.

Дмитрий Дризе