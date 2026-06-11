Сервисам включили зеленый свет

В Россию могут вернуться все зарубежные сервисы, если будут соблюдать местные законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя разблокировку игры Roblox. 10 июня Минцифры подтвердило восстановление доступа к платформе. В ведомстве говорят, что Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Также компания дала гарантии дополнительной защиты детей от вредной информации и нежелательного поведения других игроков, утверждают в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Действительно ли другие сервисы могут повторить судьбу Roblox? На этот вопрос “Ъ FM” ответил управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Roblox пользуются миллионы детей, которые оказывают определенное влияние на своих родителей. Очевидно, что риск политически или социально острого контента на платформе остается минимальным. В связи с этим даже небольшие шаги со стороны владельцев Roblox, которые могли лишь обозначить нейтральную позицию, а судя по публиковавшимся данным, и заявление о готовности соблюдать законодательство Российской Федерации, позволили оперативно запустить процесс разблокировки.При этом Роскомнадзор внимательно следит за тем, чтобы такие сигналы считывались владельцами других платформ, поскольку его цель заключается не столько в блокировках, сколько в обеспечении взаимодействия и соблюдения требований регулятора.

Соответственно, если заявление Roblox о готовности к сотрудничеству может подтолкнуть другие западные компании к диалогу с РКН, это рассматривается как административный и политический результат».

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в декабре 2025 года. В контенте игры нашли пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма. Компания признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны. “Ъ FM” направил запрос в Роскомнадзор. Там указали, что исчерпывающий комментарий о разблокировке игры уже дали в Минцифры. Roblox можно найти практическое применение: например, его часто используют в образовательных программах, говорит глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников:

«По сути, это первая детская видеоигровая платформа в мире и одна из самых популярных, поэтому там всегда была большая российская аудитория. В 2022-2023 годах она составляла примерно от 1 млн до 2 млн детей. Roblox стабильно входил в число самых скачиваемых приложений.

Есть ли польза для детей от этой платформы? Многие школы программирования, рисования и 3D-моделирования использовали Roblox для привлечения учеников. Платформа давала детям возможность создавать собственные игры и приглашать в них друзей, поэтому становилась простым и понятным входом в цифровые профессии. Но когда в одном месте сосредоточено большое количество детей, туда неизбежно приходят и мошенники. При этом у Roblox одна из самых развитых систем модерации и безопасности в интернете, но даже она не может полностью исключить нарушения. Поэтому платформа постоянно усиливает меры защиты.

Сейчас Roblox внедряет новые обновления: аудиторию разделили на более узкие возрастные группы и расширили возможности родительского контроля. В целом платформа всегда исполняла требования Роскомнадзора и достаточно быстро удаляла запрещенный контент».

По данным на 2026 год аудитория Roblox достигла более 380 млн человек, при этом более 15 процентов пользователей младше 13 лет. Всего внутри платформы существует 44 млн игр и интерактивных проектов.