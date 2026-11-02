Верховный суд Германии открыл дорогу иску Усманова о клевете к Совету ЕС

Совет ЕС ввел санкции против Алишера Усманова в 2022 году. Объясняя решение, Совет сослался в том числе на опубликованные американским Forbes утверждения о том, что бизнесмен якобы был «подставным лицом Путина» и «решал его бизнес-проблемы». Алишер Усманов успешно оспорил публикацию журнала. В январе 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил Forbes распространять эти утверждения. В сентябре 2026 года господин Усманов был исключен из санкционного списка ЕС.