Верховный суд Германии открыл дорогу иску Усманова о клевете к Совету ЕС
Федеральный верховный суд Германии (BGH) встал на сторону основателя USM Алишера Усманова в рамках рассмотрения иска к Совету ЕС. В иске он требовал запрета на публикацию утверждений Совета, изложенных в официальном журнале ЕС, считая их ложными.
Как сообщает издание Die Welt, 21 октября Федеральный верховный суд Германии отменил постановления двух нижестоящих инстанций по иску бизнесмена — 2-й коллегии по гражданским делам Высшего земельного суда Гамбурга (решение от 16 января 2025 года) и Земельного суда Гамбурга (4 марта 2024 года).
В этих инстанциях бизнесмен оспаривал отказ во вручении материалов по иску, поданного им против Совета ЕС. Тяжба началась в декабре 2023 года. Для разбирательства Совету ЕС должны были вручить исковые материалы, чтобы он мог ознакомиться с требованиями и ответить на них.
Рассматривавший иск судья согласился направить документы Совету ЕС в Бельгию. Однако председатель Земельного суда Гамбурга, руководивший административной работой суда, отказался организовать вручение. Он принял такое решение после консультации с Федеральным ведомством юстиции, которое ссылалось на возражения МИД Германии.
Теперь BGH признал: у председателя суда не было полномочий для такого отказа. Суд указал, что отказ во вручении «является незаконным и нарушает права заявителя». Суд также постановил, что рекомендация Федерального ведомства юстиции, согласованная с МИД Германии, «не является обязательной». Как отмечает пресс-служба бизнесмена, решение BGH открывает дорогу рассмотрению первого в истории иска о клевете, поданного к Совету ЕС в рамках обоснования им персональных санкций.
Совет ЕС ввел санкции против Алишера Усманова в 2022 году. Объясняя решение, Совет сослался в том числе на опубликованные американским Forbes утверждения о том, что бизнесмен якобы был «подставным лицом Путина» и «решал его бизнес-проблемы». Алишер Усманов успешно оспорил публикацию журнала. В январе 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил Forbes распространять эти утверждения. В сентябре 2026 года господин Усманов был исключен из санкционного списка ЕС.