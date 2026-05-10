Bloomberg сообщило о рекордном истощении мировых запасов нефти

По оценкам Morgan Stanley, мировые запасы нефти падали примерно на 4,8 млн баррелей в сутки в период с 1 марта по 25 апреля. На сырую нефть пришлось почти 60% этого снижения, остальное — на нефтепродукты. Это значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством, передает Bloomberg. Сейчас мировые запасы нефти близки к самому низкому уровню с 2018 года, отметили в Goldman Sachs.

Глава исследований сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева заявила, что уже в начале следующего месяца на нефтяном рынке в странах ОЭСР могут начаться логистические перебои, а к сентябрю запасы могут упасть до операционного минимума. Это та черта, ниже которой трубопроводы, терминалы и хранилища просто перестают нормально функционировать, отмечает агентство.

По данным Goldman Sachs, темпы расходов могли немного замедлиться за последние дни. В банке полагают, что это связано с ослаблением спроса со стороны Китая, что высвободило объемы для других покупателей.

Ситуация в азиатских странах — Индонезии, Вьетнаме, Пакистане и на Филиппинах — вызывает у аналитиков серьезное беспокойство. Государства могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц. В странах Европы запасы авиационного топлива стремительно истощаются перед сезоном летних отпусков. Аналитики предсказывают критический уровень к июню.

Такая ситуация сложилась на нефтяном рынке из-за войны в Иране, которая парализовала потоки сырья из Персидского залива. 5 мая в Goldman Sachs сообщали, что запасов добытой нефти хватит на 101 день мирового потребления.