Кстовские детсады и школы не работают 2 ноября из-за нарушения теплоснабжения
Детские сады и школы Кстовского района Нижнего Новгорода 2 ноября не работают из-за продолжающихся работ по восстановлению теплоснабжения. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Район 1 ноября подвергся атаке украинских беспилотников, значительные повреждения получили промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры.
Глава города добавил, что обслуживающая район теплоснабжением компания «Т Плюс» продолжает работу над восстановлением нормативных параметров. При запуске системы 1 ноября обнаружили утечку теплоносителя, ее устранили к утру 2 ноября.