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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Приволжье

Кстовские детсады и школы не работают 2 ноября из-за нарушения теплоснабжения

Детские сады и школы Кстовского района Нижнего Новгорода 2 ноября не работают из-за продолжающихся работ по восстановлению теплоснабжения. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Район 1 ноября подвергся атаке украинских беспилотников, значительные повреждения получили промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры.
Глава города добавил, что обслуживающая район теплоснабжением компания «Т Плюс» продолжает работу над восстановлением нормативных параметров. При запуске системы 1 ноября обнаружили утечку теплоносителя, ее устранили к утру 2 ноября.
Галина Шамберина