Столичный ББР Банк подал заявление о банкротстве курского «Тезиса»
ББР Банк обратился в Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании банкротом АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова. Сумма исковых требований составляет почти 14 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Причины претензий к компании не раскрывались. Заявление не принято к производству.
В начале октября ББР Банк опубликовал на портале «Федресурс» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве СХТ.
По данным Rusprofile, АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году, его правопредшественником было одноименное ООО, существовавшее с 2006 по 2023 год. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Владельцем и гендиректором является Игорь Шахов. В 2024 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 14,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как чистая прибыль выросла на 54,9%, достигнув 65 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с СХТ 38,6 млн руб. неотработанного аванса по контракту на строительство школы в Курске. Встречные требования компании к городскому комитету о взыскании 57,2 млн руб. суд отклонил.