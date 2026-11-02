Столичный ББР Банк подал заявление о банкротстве курского «Тезиса»

По данным Rusprofile, АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году, его правопредшественником было одноименное ООО, существовавшее с 2006 по 2023 год. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Владельцем и гендиректором является Игорь Шахов. В 2024 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 14,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как чистая прибыль выросла на 54,9%, достигнув 65 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.