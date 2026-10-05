Столичный ББР Банк хочет обанкротить курский «Тезис»

ББР Банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова. Соответствующее сообщение банк опубликовал на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причины такого намерения в тексте сообщения не раскрываются. Согласно картотеке арбитражных дел, банкротный иск от ББР Банка к СХТ пока не поступал ни в один арбитражный суд.

«Ъ-Черноземье» направил запрос пресс-службе банка с просьбой уточнить, с чем связаны его претензии к СХТ.

По данным Rusprofile, АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году, его правопредшественником было одноименное ООО, существовавшее с 2006 по 2023 год. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Владельцем и гендиректором является Игорь Шахов. В 2024 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 14,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как чистая прибыль выросла на 54,9%, достигнув 65 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Курской области по спору СХТ с комитетом городского хозяйства Курска. В первой инстанции с СХТ взыскали 38,6 млн руб. неотработанного аванса, а требования строительной компании к комитету о взыскании 57,2 млн руб. отклонили полностью.

Егор Якимов