Апелляция утвердила взыскание 39 млн с СХТ по спору из-за школы в Курске

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Курской области по спору местного АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова с комитетом городского хозяйства Курска. В первой инстанции с СХТ взыскали 38,6 млн руб. неотработанного аванса, а требования строительной компании к комитету о взыскании 57,2 млн руб. отклонили полностью. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор возник из-за муниципального контракта от 21 ноября 2020 года на строительство школы на 550 ученических мест на улице Полевой в Курске. Цена контракта составляла 622,3 млн руб., размер аванса — 93,3 млн руб.

СХТ требовал взыскать с комитета 57,2 млн руб. за выполненные работы с учетом корректирующего коэффициента и коэффициентов-дефляторов (используются для корректировки суммы налогов). Комитет, в свою очередь, первоначально настаивал на возврате 87 млн руб. неотработанного аванса.

В ходе разбирательства суд назначил строительно-техническую экспертизу. Специалисты оценили стоимость выполненных работ в 80,7 млн руб., еще 10,1 млн руб. составили предусмотренные контрактом непредвиденные расходы. При этом всего комитет перечислил подрядчику 129,4 млн руб. На основании этих расчетов суд взыскал с компании 38,6 млн руб.

Отдельно СХТ ссылался на обстоятельства непреодолимой силы: компания представила заключение Торгово-промышленной палаты Курской области, согласно которому подача сигналов «Ракетная опасность» и «Опасность атаки БПЛА» с 1 мая по 30 сентября 2024 года препятствовала выполнению работ по пятому этапу контракта. Однако первая инстанция установила, что фактически строительство в этот период не приостанавливалось: работы подтверждались актами и журналами строительства.

По данным Rusprofile, АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году, его правопредшественником было одноименное ООО, существовавшее с 2006 по 2023 год. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Владельцем и гендиректором является Игорь Шахов. В 2024 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 14,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как чистая прибыль выросла на 54,9%, достигнув 65 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Московской области отказал АО «НПО им. С. А. Лавочкина» (входит в «Роскосмос») в иске к курскому СХТ о взыскании 336,1 млн руб. «Тезис» с 2019 года строил для предприятия «Роскосмоса» цех за 1,1 млрд руб. в Подмосковье, а после реализации проекта стороны уже несколько лет завершают взаимные расчеты в судах.

Мария Свиридова