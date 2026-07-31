Мигранты стали меньше нарушать

Приехавшие в Россию иностранцы стали совершать «существенно меньше» уголовных преступлений, следует из представленной Советом безопасности РФ статистики. В первом полугодии 2026 года они совершили 14,4 тыс. преступлений — на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось наполовину. Отмечается также сокращение на 25,8% числа иностранцев (до 11,4 тыс.), принимавших участие в них. Почти на четверть в сравнении с первым полугодием 2025 года снизилось и количество протоколов об административных правонарушениях, составленных на иностранных граждан. При этом число случаев выдворения иностранцев из страны и сокращения им срока временного пребывания выросло в 2,6 раза.

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По данным Совбеза РФ, всего за прошедшие полгода в Россию въехало 4,8 млн иностранцев — на 8% меньше, чем за тот же период 2025 года. 3,5 млн человек в миграционном потоке составили граждане СНГ. Прибывшие в страну граждане из безвизовых стран имели по состоянию на 1 июля 2026 года 1,7 млн действительных патентов на руках (на 14,4% меньше, чем год назад).

Иван Тяжлов