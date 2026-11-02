Обучение в вузах Ставрополья подорожало на 20% по отдельным специальностям
Стоимость обучения в высших учебных заведениях Ставропольского края в 2026 году выросла на 2–20% в зависимости от специальности, курса и формы обучения. Наиболее заметное повышение зафиксировано на отдельных педагогических программах и направлениях подготовки в Ставропольском филиале Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом свидетельствуют ответы пяти региональных вузов на запрос «Ъ-Кавказ».
В Ставропольском государственном медицинском университете (СтГМУ) стоимость обучения для первокурсников увеличилась на 17%, для студентов второго и последующих курсов — на 4%. Согласно приказу вуза, год обучения на лечебном деле стоит 270 тыс. руб., на педиатрии — 245 тыс. руб., на стоматологии — 315 тыс. руб., на клинической психологии — 164 тыс. руб. Тарифы установлены для физических лиц. В университете объяснили повышение удорожанием товаров и услуг, индексацией заработной платы, обновлением материально-технической базы и расходами на развитие учебной и научной инфраструктуры.
В Пятигорском государственном университете (ПГУ) стоимость обучения для поступающих на первый курс выросла примерно на 15%, для старшекурсников — на 4%. Социально-гуманитарные программы бакалавриата подорожали меньше остальных — на 8,8%. В эту группу входят социальная работа, педагогическое образование, история, теология и организация работы с молодежью. В ПГУ пояснили, что сознательно сдерживают повышение тарифов на социально ориентированные направления, несмотря на увеличение собственных расходов. Заочное обучение остается наиболее доступным форматом: его стоимость примерно в 2,2 раза ниже минимальной цены очных программ.
В Ставропольском филиале МПГУ стоимость года обучения на прикладной информатике увеличилась со 140 тыс. до 148,5 тыс. руб., на государственном и муниципальном управлении и юриспруденции — со 122,5 тыс. до 132 тыс. руб. Наиболее дорогой из перечисленных программ остается дизайн: стоимость обучения выросла с 244 тыс. до 271 тыс. руб., или на 11,1%. По педагогическому и психолого-педагогическому образованию в ответе филиала приведены два тарифа: 55 тыс. и 122,5 тыс. руб. в 2025 году против 66 тыс. и 132 тыс. руб. в 2026-м. Первый увеличился на 20%, второй — примерно на 7,8%. В филиале оценивают общее повышение стоимости обучения примерно в 10%. Ректор МПГУ Алексей Лубков также сообщил, что в 2026 году филиал впервые проводил набор исключительно на программы базового высшего образования.
В Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ) повышение зависело в том числе от формы обучения. Стоимость года на очных программах выросла с 145–180 тыс. руб. в 2025 году до 150–187 тыс. руб. в 2026-м. На очно-заочной форме тариф увеличился с 85 тыс. до 93,5 тыс. руб., на заочной — с 65–75 тыс. до 66–82,5 тыс. руб. Наиболее заметное подорожание в вузе отметили по направлению «Информационные системы и технологии». Повышение там объяснили индексацией, инвестициями в оборудование и сетевые образовательные технологии, а также привлечением специалистов из реального сектора экономики.
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) большинство сопоставимых программ для поступающих на первый курс подорожало примерно на 4%. Средняя стоимость очного обучения по программам высшего образования составляет около 170 тыс. руб. Среди отдельных направлений наиболее заметно выросла цена бакалавриата по дизайну — с 280 тыс. до 295 тыс. руб., или на 5,4%. По программной инженерии и юриспруденции стоимость увеличилась с 200 тыс. до 208 тыс. руб., по лечебному делу — с 250 тыс. до 260 тыс. руб., по фармации — с 200 тыс. до 208 тыс. руб. Обучение по экономике, менеджменту и государственному и муниципальному управлению подорожало с 167 тыс. до 170 тыс. руб., примерно на 1,8%.