Обучение в вузах Ставрополья подорожало на 20% по отдельным специальностям

В Ставропольском филиале МПГУ стоимость года обучения на прикладной информатике увеличилась со 140 тыс. до 148,5 тыс. руб., на государственном и муниципальном управлении и юриспруденции — со 122,5 тыс. до 132 тыс. руб. Наиболее дорогой из перечисленных программ остается дизайн: стоимость обучения выросла с 244 тыс. до 271 тыс. руб., или на 11,1%. По педагогическому и психолого-педагогическому образованию в ответе филиала приведены два тарифа: 55 тыс. и 122,5 тыс. руб. в 2025 году против 66 тыс. и 132 тыс. руб. в 2026-м. Первый увеличился на 20%, второй — примерно на 7,8%. В филиале оценивают общее повышение стоимости обучения примерно в 10%. Ректор МПГУ Алексей Лубков также сообщил, что в 2026 году филиал впервые проводил набор исключительно на программы базового высшего образования.