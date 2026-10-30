Наука в цене

В Ставропольском филиале Московского педагогического государственного университета (МПГУ) стоимость обучения также изменилась неодинаково. Год обучения на прикладной информатике подорожал со 140 тыс. до 148,5 тыс. руб., на государственном и муниципальном управлении и юриспруденции — со 122,5 тыс. до 132 тыс. руб. По каждому из двух педагогических направлений — педагогическому и психолого-педагогическому образованию — в ответе вуза приведены два тарифа: 55 тыс. и 122,5 тыс. руб. в 2025 году против 66 тыс. и 132 тыс. руб. в 2026-м. Первый тариф увеличился на 20%, второй — примерно на 7,8%. Самой дорогой из перечисленных программ остается дизайн, где год обучения подорожал с 244 тыс. до 271 тыс. руб., или на 11,1%. В филиале оценивают общее повышение стоимости примерно в 10%. Как сообщил «G» ректор МПГУ, академик РАО Алексей Лубков, в 2026 году филиал впервые проводил набор исключительно на программы базового высшего образования.