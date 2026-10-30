Наука в цене
В вузах Ставрополья стоимость обучения выросла до 20% по некоторым направлениям
Обучение в высших учебных заведениях Ставропольского края за год подорожало от 2 до 20% в зависимости от специальности, курса и формы обучения. Несмотря на это, конкуренция за коммерческие места усилилась, по некоторым направлениям до 60%. В вузах отмечают, что меняется структура спроса: растет популярность отдельных инженерных, ИT, медицинских и педагогических специальностей.
В Ставропольском государственном медицинском университете (СтГМУ) повышение для первокурсников в сравнении с прошлым годом составило 17%, для студентов второго и последующих курсов — 4%. Согласно приказу вуза, год обучения на лечебном деле стоит 270 тыс. руб., на педиатрии — 245 тыс. руб., на стоматологии — 315 тыс. руб., на клинической психологии — 164 тыс. руб. Эти тарифы установлены для физических лиц. В ответе на запрос Guide университет объяснил рост цен удорожанием товаров и услуг, индексацией заработной платы, обновлением материально-технической базы и расходами на развитие научной и учебной инфраструктуры.
В Пятигорском государственном университете (ПГУ) стоимость обучения для первокурсников выросла примерно на 15%, для студентов старших курсов — на 4%, на уровне плановой инфляции. При этом социально-гуманитарные программы бакалавриата подорожали меньше остальных — на 8,8%. В эту группу входят социальная работа, педагогическое образование, история, теология и организация работы с молодежью. В ПГУ «G» пояснили, что вуз сознательно сдерживает повышение цен на социально ориентированные направления, несмотря на увеличение собственных затрат. Заочное обучение остается наиболее доступным форматом — его стоимость примерно в 2,2 раза ниже минимальной цены очных программ.
В Ставропольском филиале Московского педагогического государственного университета (МПГУ) стоимость обучения также изменилась неодинаково. Год обучения на прикладной информатике подорожал со 140 тыс. до 148,5 тыс. руб., на государственном и муниципальном управлении и юриспруденции — со 122,5 тыс. до 132 тыс. руб. По каждому из двух педагогических направлений — педагогическому и психолого-педагогическому образованию — в ответе вуза приведены два тарифа: 55 тыс. и 122,5 тыс. руб. в 2025 году против 66 тыс. и 132 тыс. руб. в 2026-м. Первый тариф увеличился на 20%, второй — примерно на 7,8%. Самой дорогой из перечисленных программ остается дизайн, где год обучения подорожал с 244 тыс. до 271 тыс. руб., или на 11,1%. В филиале оценивают общее повышение стоимости примерно в 10%. Как сообщил «G» ректор МПГУ, академик РАО Алексей Лубков, в 2026 году филиал впервые проводил набор исключительно на программы базового высшего образования.
В Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ) повышение зависело в том числе от формы обучения. Стоимость года на очных программах изменилась с диапазона 145–180 тыс. руб. в 2025 году до 150–187 тыс. руб. в 2026-м. На очно-заочной форме тариф вырос с 85 тыс. до 93,5 тыс. руб., на заочной — с 65–75 тыс. до 66–82,5 тыс. руб. Как уточнили «G» в университете, повышение в основном связано с индексацией на уровень инфляции, инвестициями в оборудование и сетевые образовательные технологии, а также привлечением практиков из реального сектора. Наиболее заметное подорожание в вузе отметили по направлению «Информационные системы и технологии».
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) большинство сопоставимых программ для поступающих на первый курс подорожало примерно на 4%. Как рассказали «G» в вузе, средняя стоимость очного обучения по программам высшего образования составляет около 170 тыс. руб., а индексация по большинству направлений соответствует уровню инфляции. Конкретные тарифы, установленные приказами университета на 2025/26 и 2026/27 учебные годы, показывают, что среди сопоставимых программ наиболее заметно подорожал бакалавриат по дизайну: стоимость года обучения увеличилась с 280 тыс. до 295 тыс. руб., или на 5,4%. По программной инженерии и юриспруденции тариф вырос с 200 тыс. до 208 тыс. руб., по лечебному делу — с 250 тыс. до 260 тыс. руб., по фармации — с 200 тыс. до 208 тыс. руб. При этом обучение по экономике, менеджменту и государственному и муниципальному управлению подорожало с 167 тыс. до 170 тыс. руб., примерно на 1,8%.
Цена не вопрос
Рост стоимости обучения не остановил приток абитуриентов. Во всех пяти вузах количество заявлений в 2026 году оказалось выше прошлогоднего. В Ставропольском филиале МПГУ показатель вырос с 1781 до 2846 (+59,8%), в СКФУ было подано 79 595 заявлений — более чем на 50% больше, чем годом ранее. В СтГАУ число заявлений увеличилось с 19 555 до 25 705 (+31,4%), в СтГМУ — с 27 456 более чем до 36 тыс. (более +31%). ПГУ сообщил о более чем 15 тыс. заявлений и росте на 15%; точное количество заявлений за 2025 год в ответе университета не приведено.
В СКФУ наиболее высокий конкурс, по данным университета, сложился на государственном и муниципальном управлении — более 69 заявлений на место, менеджменте — более 61, лечебном деле — более 47, стоматологии — более 45. На информатике и вычислительной технике конкурс превысил 42 заявления на место, на клинической психологии — 36. В вузе рост конкурса объясняют тем, что в 2026 году изменились правила подачи документов: заявления принимали через портал «Госуслуги» либо лично в приемной комиссии, без подачи через личные кабинеты. Кроме того, количество платных мест по ряду направлений стало регулироваться государством, что ограничило возможности вузов увеличивать набор.
В СтГМУ, помимо роста числа заявлений, сохраняется высокий конкурс на медицинские специальности. Университет отдельно уточнил, что фактическое число абитуриентов, подавших документы в 2026 году, составило 4673 человека. Наиболее востребованными остаются лечебное дело, педиатрия и стоматология. Конкурс на бюджетные места на стоматологии достиг 183 заявлений на место, на клинической психологии — 61,6, на педиатрии — 25,3, на лечебном деле — 23.
В СтГАУ наиболее заметно увеличился спрос на менеджмент — на 60,9%, до 1627 заявлений, и экономическую безопасность — на 56,4%, до 1356. На агроинженерию подано 2578 заявлений, на 48,6% больше, чем в 2025 году, на информационные системы и технологии — 2527, прирост составил 48,3%. Конкурс на бюджет по менеджменту вырос с 68,4 до 113,5 заявления на место, по экономической безопасности — с 17,8 до 40,9. В СтГАУ связывают рост интереса с востребованностью аграрных, инженерных и цифровых профессий, а также с развитием целевого обучения под запросы работодателей.
В МПГУ увеличение спроса сосредоточено на педагогических программах. На педагогическое образование подано 1454 заявления против 794 годом ранее, на психолого-педагогическое — 840 против 559. Конкурс на бюджет по этим направлениям вырос соответственно с 9,9 до 19,3 и с 13,6 до 21 заявления на место. При этом число зачисленных в филиал практически не изменилось: 307 человек в 2026 году против 309 в 2025-м. Ректор МПГУ Алексей Лубков связывает увеличение интереса к педагогическим специальностям с государственной политикой поддержки образования, участием университета в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования и профориентационной работой филиала.
В ПГУ спрос на международные отношения вырос на 59%, на лингвистику — на 53%. Конкурс на бюджет по лингвистике увеличился с 29 до 57 заявлений на место, по международным отношениям достиг примерно 55. На направлениях рекламы и связей с общественностью, журналистики и сервиса конкурс доходил примерно до 126 заявлений на место. В университете также отмечают сокращение бюджетного финансирования по отдельным направлениям, включая экономическую безопасность и юриспруденцию.
Рост числа заявлений не всегда приводил к сопоставимому увеличению набора: в СтГАУ и СтГМУ число зачисленных выросло заметно меньше, чем количество заявлений, а в Ставропольском филиале МПГУ набор даже немного сократился.
В СтГАУ в 2026 году на программы высшего образования зачислили 3162 человека против 3043 годом ранее. Федеральный бюджетный набор почти не изменился — 1077 человек против 1087, тогда как платный прием вырос на 6,3%, до 2066 человек. Еще 19 человек были зачислены по квоте правительства РФ для иностранных граждан. Число зачисленных по целевой квоте увеличилось с 211 до 350, или на 65,9%. В университете отмечают, что около 65% очного набора теперь приходится на аграрные, инженерные и ИT-направления.
В СКФУ в 2026 году зачислили около 7 тыс. человек по всем уровням образования. В университете сообщили о росте числа победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших без вступительных испытаний: в течение первого семестра они получат стипендию в размере 300 тыс. руб. Кроме того, вуз впервые открыл набор на лечебное дело на английском языке для иностранных граждан, зачислив 200 студентов из Индии, Конго, Мали и Мозамбика.
В СтГМУ на все уровни подготовки зачислили 1461 человека против 1278 годом ранее. На бюджет по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры поступили 703 человека. На платные места зачислили 260 человек на лечебный факультет, 30 — на педиатрический и 339 — на стоматологический. По данным университета, на 1 октября 2026 года в нем обучались 8039 человек, из которых 4152 учились с полным возмещением затрат.
В СтГАУ общая численность обучающихся достигла 14 962 человек против 13 554 в 2025 году, увеличившись на 10,3%. Число студентов высшего образования, обучающихся за счет федерального бюджета, практически не изменилось и составило 3992, тогда как платный контингент вырос на 15,2%, до 6406. В ПГУ доля платного приема на программы бакалавриата и специалитета по очной и заочной формам превысила 69%. Прием в магистратуру сократился более чем на 20%, тогда как число зачисленных в аспирантуру выросло на 85%, а на очную форму аспирантуры — на 60%.
Деньги вперед
Среди других тенденций представители вузов отмечают изменение целевого приема и цифровизацию поступления. В СтГАУ количество зачисленных по целевой квоте существенно выросло: университет связывает это с запросом агропромышленного комплекса на специалистов для конкретных предприятий. В СКФУ, напротив, отмечают снижение привлекательности целевого обучения для части абитуриентов, не готовых брать обязательства перед будущим работодателем. Там также сообщили, что сокращение целевых квот в 2026 году было связано в том числе с тем, что некоторые работодатели не успели разместить предложения на портале «Работа в России» в установленные сроки.
На 2027 год в СКФУ прогнозируют дальнейший рост проходных баллов из-за сокращения доступных мест и ожидают повышенного спроса на инженерные и ИT-специальности. В университете также готовятся к изменениям порядка зачисления на платные места, предусматривающим обязательную оплату до выхода приказа о зачислении. В ПГУ ожидают дальнейшего роста конкурса на бюджетные места и стоимости обучения, а также опережающего развития заочной и дистанционной форм. СтГАУ намерен расширять целевой прием и стажировки на предприятиях агропромышленного комплекса.