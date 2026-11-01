Два человека погибли в аварии грузовика и Daewoo Matiz на Кубани

ДТП произошло в Тбилисском районе вечером 1 ноября. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, на автодороге х. Неелинский — с. Шереметьевское 60-летний водитель грузовика Renault с полуприцепом не уступил легковой Daewoo Matiz. За рулем хетчбэка была 63-летняя женщина.