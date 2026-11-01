Два человека погибли в аварии грузовика и Daewoo Matiz на Кубани
ДТП произошло в Тбилисском районе вечером 1 ноября. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, на автодороге х. Неелинский — с. Шереметьевское 60-летний водитель грузовика Renault с полуприцепом не уступил легковой Daewoo Matiz. За рулем хетчбэка была 63-летняя женщина.
В результате дорожной аварии водитель и 52-летний пассажир легкового автомобиля погибли до приезда скорой помощи.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 31 октября в Каневском районе Краснодарского края 26-летний житель Выселковского района, управляя автомобилем Chevrolet Spark, не выбрал безопасную скорость движения с учетом погодных условий, в результате чего машина вылетела с дороги. В салоне иномарки в момент ДТП находились четыре пассажира. Среди них — трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 17 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
За восемь месяцев 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на Кубани погибло 462 человека.