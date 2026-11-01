В Краснодаре водитель «Форда» на «зебре» сбил женщину с ребенком
В субботу, 31 октября, в 19:35 на улице Героев-Разведчиков 45-летний водитель «Форда Фокус» сбил 40-летнюю женщину с девятилетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
По данным дорожных полицейских, пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина с ребенком в тяжелом состоянии были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 31 октября в Каневском районе Краснодарского края 26-летний житель Выселковского района, управляя автомобилем Chevrolet Spark не выбрал безопасную скорость движения с учетом погодных условий, в результате чего машина вылетела с дороги. В салоне иномарки в момент ДТП находились четыре пассажира. Среди них — трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 17 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
За восемь месяцев 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на Кубани погибло 462 человека. Это первое место в стране по показателю смертности в ДТП. На втором месте по количеству смертей в дорожных авариях находится Московская область (423 человека), на третьем — Ростовская область (347 погибших). За восемь месяцев 2025 года в Краснодарском крае в результате ДТП погибли 532 человека, годом ранее — 571 человек, за восемь месяцев 2023 года — 554 человека.