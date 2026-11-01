Протесты молодежи в Германии выявили кризис поколений
Заявки на акции протеста были поданы в 34 городах, включая Берлин, Франкфурт, Кёльн, Мюнхен и Гамбург. Организатором стало интернет-объединение «Gen Z regelt!» («Зумеры решают!»), созданное буквально «на коленке» в октябре в TikTok на волне французских молодежных протестов. У движения всего лишь около 30 координаторов, но за счет разрозненной сети каналов в соцсетях оно охватило почти все города Германии. Единого лидера у него нет — от лица оргкомитета в прессе выступали 18-летний Акрам Село и 16-летний Конрад Шмиц.
Официально «Gen Z regelt!» заявляло о «надпартийности», однако его повестка сугубо леволиберальная. Накануне протестов оно опубликовало открытое письмо канцлеру Фридриху Мерцу, под которым подписались «тяжеловесы» немецких левых.
В соцсетях и на сайте движения участвовать в протестах выразили желание более 180 тыс. пользователей. Это вызвало панику у властей: представитель МВД заявил, что федеральные власти перешли на режим тотального контроля на западных границах, чтобы перехватывать «профессиональных погромщиков» и ультралевых на въезде.
По данным местных властей, во всей Германии в протестах приняли участие десятки тысяч человек, тогда как организаторы заявили о 120 тыс. сторонников. Во многих городах митинги и вовсе собрали не тысячи, а сотни людей. Самые жесткие стычки с полицейскими произошли во Франкфурте-на-Майне, где правоохранителей забросали «коктейлями Молотова». Там радикалы разгромили витрины на главной торговой улице, а мародеры попытались ограбить оружейный магазин. Центр города в итоге был оцеплен полицией.
События 31 октября в Германии показали, что несмотря на то, что к протестным акциям молодежи примкнули отдельные леворадикальные группы и сторонники Палестины, радикализации улицы по французскому сценарию не случилось. Зато в обществе началась открытая дискуссия о том, способно ли государство контролировать улицу без скатывания в авторитаризм и где проходит черта между гражданским протестом и импортом хаоса.