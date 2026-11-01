Протесты молодежи в Германии выявили кризис поколений

Заявки на акции протеста были поданы в 34 городах, включая Берлин, Франкфурт, Кёльн, Мюнхен и Гамбург. Организатором стало интернет-объединение «Gen Z regelt!» («Зумеры решают!»), созданное буквально «на коленке» в октябре в TikTok на волне французских молодежных протестов. У движения всего лишь около 30 координаторов, но за счет разрозненной сети каналов в соцсетях оно охватило почти все города Германии. Единого лидера у него нет — от лица оргкомитета в прессе выступали 18-летний Акрам Село и 16-летний Конрад Шмиц.