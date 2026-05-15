Борцам дали свободу

Список федераций, которые сняли все ограничения с отечественных спортсменов, пополнила федерация очень крупная и очень заметная в олимпийском движении. Флаг и гимн россиянам вернул Объединенный мир борьбы (UWW). Он демонстрировал лояльность к стране, всегда игравшей в подконтрольных ему жанрах особенно важную роль, и ранее.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и другие борцы смогут вновь праздновать свои победы с российским флагом в руках

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и другие борцы смогут вновь праздновать свои победы с российским флагом в руках

Объединенный мир борьбы объявил 15 мая о том, что снимает все ограничения, касающиеся выступления российских и белорусских спортсменов на предстоящих соревнованиях с «немедленным эффектом».

UWW уточнил: это означает, что представителям двух государств, вне зависимости от возрастной категории, возвращаются национальные флаги и гимны, а также право использовать на экипировке традиционное обозначение своей страны — RUS и BLR.

Список международных спортивных структур, которые, по сути, игнорировали позицию Международного олимпийского комитета, на прошлой неделе рекомендовавшего отказаться от введенных в 2022 году, после начала специальной военной операции, санкций в отношении Белоруссии, но сохранившего прежние, то есть предусматривающие нейтральный статус и различные ограничения для России, пополнился еще одной.

Ранее в нем оказались те, что отвечают за неолимпийские самбо, кикбоксинг, муай-тай, смешанные единоборства, а также потерявшая признание МОК Международная боксерская ассоциация (IBA), плюс три федерации, курирующие виды из олимпийской программы,— Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Новое приобретение в перечне — чрезвычайно ценное для России. У UWW не такой большой, как у World Aquatics, но все равно огромный удельный вес в олимпийской программе.

На предыдущей летней Олимпиаде, которая состоялась в Париже в 2024 году, в трех присутствующих в программе дисциплинах — греко-римской, вольной и женской борьбе — было разыграно в общей сложности 18 комплектов наград. Еще значимее тот факт, что борьба еще со времен СССР была безусловным предметом особой гордости отечественного спорта.

Сборная России никогда не теряла лидирующие позиции в ней, а по числу знаменитостей и настоящих легенд вида вроде трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина или современной суперзвезды — вольника Абдулрашида Садулаева, выигравшего золото Олимпиад 2016 и 2021 годов в Рио-де-Жанейро и Токио, точно превосходит всех конкурентов на голову.

О «медалеемкости» борьбы напомнил в заявлении, посвященном решению UWW, и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что в возращении борцам полноценного статуса есть «бесспорная заслуга» президента России Владимира Путина, который «имеет огромный авторитет» в боевых искусствах.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили предпочел назвать ТАСС инициативу UWW «торжеством здравого смысла», уточнив, что санкции были «незаконны» и «приняты под определенным давлением». Похожую точку зрения высказал ТАСС Абдулрашид Садулаев. Он отметил, что «в период действия санкций на соревнованиях никогда не было разделений или проблем между спортсменами — все общались, боролись и уважали друг друга».

На самом деле в том, что UWW присоединился к федерациям, отменившим санкции, не дожидаясь отмашки МОК, нет ничего странного. Эта организация все минувшие четыре года была лояльна к России.

В апреле 2023 года она оперативно, сразу после появления соответствующих установок МОК, отказалась от режима полной изоляции россиян, допустив их на соревнования в нейтральном статусе. В январе 2026 года UWW опять же максимально быстро последовал рекомендации наделить полноценным статусом российских спортсменов младших возрастов.

А «фильтрация» их заявок на ключевые турниры под эгидой UWW не выглядела слишком жесткой. Например, в близком к боевому составу сборная России выступила и на чемпионате мира в Загребе в сентябре прошлого года, и на чемпионате Европы в Тиране в апреле нынешнего. На мировом первенстве ее результаты были по российским меркам довольно скромными (11 медалей, но лишь одно золото — вольника Заура Угуева). Зато на первенстве европейском сборная доминировала, завоевав 19 наград, из которых почти половина — восемь — были золотыми.

Парижскую Олимпиаду российские борцы, правда, пропустили. Но не из-за UWW, а из-за занимавшегося отбором на нее нейтральных спортсменов МОК. Он после проверки и отсева нарушающих критерии головной структуры заявок допустил в Париж десять россиян, оставив за боротом команды практически всех ее лидеров. ФСБР отреагировала на это бойкотом Олимпиады. Первым после долгого перерыва топовым турниром в полноценном статусе для сборной России по борьбе станет сентябрьский чемпионат мира в Бахрейне.

Алексей Доспехов