В прокат выходит историческая драма «Отверженные» Фреда Кавайе
«Отверженные», премьера которых состоялась в сентябре этого года на фестивале в Сан-Себастьяне, продолжают волну новых высокобюджетных французских экранизаций национальной классики. В 2023 году вышла адаптация «Трех мушкетеров» в двух частях: «Д’Артаньян» и «Миледи», в 2024-м — «Граф Монте-Кристо», поставленный сценаристами и продюсерами «Мушкетеров» Александром де Ла Пательером и Матьё Делапортом. С «Графом» «Отверженные» делят двух продюсеров и подход к первоисточнику — в отличие от «Мушкетеров», это верная букве романа адаптация, не позволяющая себе вольностей ни в кастинге, ни в сюжете. Если какие-то куски исполинской эпопеи Гюго и были сокращены или выкинуты, то исключительно потому, что с ними фильм продолжался бы не три часа, а добрых шесть.
В новых «Отверженных» роль бывшего каторжника, превратившегося в благочестивого и добродетельного гражданина, которого, однако, преследует наказание за прежние грехи, досталась Венсану Линдону (молодого Вальжана, демонстрирующего завидную мускулатуру и бешеный темперамент, играет Луис Перес). Противостоят ему Тахар Рахим в роли несгибаемого и застывшего в своем косном понимании закона Жавера, а также Бенжамен Лаверн, играющий мерзкого Тенардье. Также классических персонажей примерили на себя такие французские звезды, как Камилль Коттен (мадам Тенардье), Ноэми Мерлан (Фантина) и молодой красавец с романтическими кудрями Вассили Шнайдер (Мариус), засветившийся и в «Графе Монте-Кристо».
Поставлены «Отверженные» с подобающим размахом: с помощью компьютерной графики на экране воспроизведены Тулон конца XVIII века и Париж первой трети XIX, камера парит над усеянным мертвыми телами полем Ватерлоо, баррикада в финальной части уместно бы смотрелась на какой-нибудь из парижских улиц и сейчас. Постановщики не поскупились на массовку, декорации, грим и костюмы, но ждать от фильма сурового реализма не стоит.