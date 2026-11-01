В прокат выходит историческая драма «Отверженные» Фреда Кавайе

«Отверженные», премьера которых состоялась в сентябре этого года на фестивале в Сан-Себастьяне, продолжают волну новых высокобюджетных французских экранизаций национальной классики. В 2023 году вышла адаптация «Трех мушкетеров» в двух частях: «Д’Артаньян» и «Миледи», в 2024-м — «Граф Монте-Кристо», поставленный сценаристами и продюсерами «Мушкетеров» Александром де Ла Пательером и Матьё Делапортом. С «Графом» «Отверженные» делят двух продюсеров и подход к первоисточнику — в отличие от «Мушкетеров», это верная букве романа адаптация, не позволяющая себе вольностей ни в кастинге, ни в сюжете. Если какие-то куски исполинской эпопеи Гюго и были сокращены или выкинуты, то исключительно потому, что с ними фильм продолжался бы не три часа, а добрых шесть.