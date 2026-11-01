Сауль Альварес вернул себе чемпионский титул в суперсреднем весе в Эр-Рияде

Турнир в Саудовской Аравии, состоявшийся в субботу, 31 октября, устроили прежде всего, конечно, для Сауля Альвареса. Еще несколько лет назад он вообще был бесспорной первой звездой профессионального бокса — волшебником, которому все по силам. Но потом блеск померк. В 2022 году Альварес рванул в полутяжелый вес (до 79,4 кг) и там напоролся на хладнокровного и удивительным образом его «прочитавшего» россиянина Дмитрия Бивола. А в сентябре 2025-го, после того как серией успешных поединков репутацию восстановил, снова потерпел болезненную неудачу, на сей раз нарвавшись на, наоборот, поднявшегося к нему из более легкой категории выдающегося американца Теренса Кроуфорда. Кроуфорд стал обладателем всех четырех поясов в суперсреднем весе, но вскоре с ними расстался, внезапно объявив о завершении карьеры.