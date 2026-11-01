Сауль Альварес вернул себе чемпионский титул в суперсреднем весе в Эр-Рияде
В рамках крупного турнира в Эр-Рияде мексиканец Сауль Альварес, одна из главных звезд профессионального бокса нынешнего века, вернул себе чемпионский титул в суперсреднем весе (до 76,2 кг), отняв пояс Всемирного боксерского совета (WBC) у француза Кристиана Мбийи. А россиянин Никита Зонь, считавшийся явным аутсайдером своего боя, едва не лишил звания чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в той же категории знаменитого соотечественника Альвареса Хайме Мунгию, все-таки проиграв ему по очкам.
Турнир в Саудовской Аравии, состоявшийся в субботу, 31 октября, устроили прежде всего, конечно, для Сауля Альвареса. Еще несколько лет назад он вообще был бесспорной первой звездой профессионального бокса — волшебником, которому все по силам. Но потом блеск померк. В 2022 году Альварес рванул в полутяжелый вес (до 79,4 кг) и там напоролся на хладнокровного и удивительным образом его «прочитавшего» россиянина Дмитрия Бивола. А в сентябре 2025-го, после того как серией успешных поединков репутацию восстановил, снова потерпел болезненную неудачу, на сей раз нарвавшись на, наоборот, поднявшегося к нему из более легкой категории выдающегося американца Теренса Кроуфорда. Кроуфорд стал обладателем всех четырех поясов в суперсреднем весе, но вскоре с ними расстался, внезапно объявив о завершении карьеры.
Звания в конце концов нашли других владельцев. То, которым награждает Всемирный боксерский совет, досталось Кристиану Мбийи. Каким-то удивительным классом бокса он поразить никого не успел, зато успел поразить скорострельностью и мощью кулаков. В общем, считалось, что Саулю Альваресу, которому дали шанс вернуть себе титул в бою именно с ним, может быть, придется и непросто.
Но на самом деле ничего по-настоящему интересного из этого столкновения не выросло. Альварес, несмотря на то что не выходил на ринг больше года, перенес операцию на травмированном локте, в свои 36 выглядел вполне свежо. И этой свежести с лихвой хватало, чтобы спокойно встречать постоянные наскоки Мбийи, чересчур прямолинейные для того, чтобы огорошить ими такого матерого оппонента, как мексиканец.