Польше грозит перспектива досрочных парламентских выборов при затягивании кризиса
В Польше разгорелся острейший конфликт между правительством Дональда Туска и поддерживаемым оппозицией президентом Каролем Навроцким. Стороны обвиняют друг друга в подрыве работы Конституционного трибунала и пытаются взять над ним контроль. Под вопросом оказалось принятие бюджета страны на 2027 год, и в случае затягивания политического кризиса Польше грозит перспектива досрочных парламентских выборов.
В конце лета правительство Туска перешло в решительное наступление: 28 августа оно представило в Сейм проект бюджета, в котором на работу Конституционного трибунала не было выделено ни одного злотого. Вскоре стало ясно, что Навроцкий такой бюджет не утвердит, а отправит на рассмотрение в Конституционный трибунал, парализованный из-за его конфликта с правительством. В итоге документ зависнет, и неприятие его в положенные сроки даст Навроцкому возможность распустить Сейм и назначить досрочные выборы.
Именно поэтому, пока президент совершал визит в Сенегал, судьи из числа назначенцев правительства Туска попытались отвоевать свои позиции в трибунале. Вечером 30 октября на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от работы на месяц председателя судебного органа Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Трибунал возглавила старейшая (не признанная президентом) судья Анна Корвин-Пиотровская. На этом фоне в трибунале сообщили о взломе сайта, партия «Право и справедливость» заявила о госперевороте и призвала своих сторонников собраться у здания трибунала, а Навроцкий экстренно прервал поездку и вернулся на родину.
С этого момента президент и премьер активно мобилизуют сторонников в органах власти, попутно обвиняя друг друга в дестабилизации ситуации в стране. Кадры протестов и громкие заявления политиков появляются на первых страницах теперь не только польских, но и европейских СМИ. Брюссель уже выступил с заявлением, в котором встал на сторону Туска.
Решающим днем в этом противостоянии станет 3 ноября: на этот день Корвин-Пиотровская назначила Общее собрание судей трибунала для утверждения его бюджета. Однако шансы на то, что оно состоится, крайне невелики.