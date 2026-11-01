Польше грозит перспектива досрочных парламентских выборов при затягивании кризиса

Именно поэтому, пока президент совершал визит в Сенегал, судьи из числа назначенцев правительства Туска попытались отвоевать свои позиции в трибунале. Вечером 30 октября на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от работы на месяц председателя судебного органа Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Трибунал возглавила старейшая (не признанная президентом) судья Анна Корвин-Пиотровская. На этом фоне в трибунале сообщили о взломе сайта, партия «Право и справедливость» заявила о госперевороте и призвала своих сторонников собраться у здания трибунала, а Навроцкий экстренно прервал поездку и вернулся на родину.