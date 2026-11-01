В Folk на Трубной новый шеф Руслан Буй и новое меню

Folk — символ того, какие чудеса творит продуманная и хорошо оплачиваемая работа персонала. Шефы меняются, но официанты всегда одинаково корректны, а управляющий следит за тем, как чувствует себя каждый стол. Еще за настроением гостей приглядывают бармены, а они-то всегда все замечают. Результат — очевидная лояльность посетителей. Я была тут раз десять, но всегда ощущение, что кругом постоянные. Не потому что живут в «Доме на Цветном», боже упаси, а потому что работает цепочка: пил здесь лучший коктейль, ел лучшую лепешку, непринужденно болтал с официантом, заплатил разумные деньги — значит, не просто приду снова, но и приведу друзей.