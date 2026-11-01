В Folk на Трубной новый шеф Руслан Буй и новое меню
Folk работает уже лет пять. Он крошечный, но тем не менее с открытой кухней и настоящей печкой, а сердце тут — полноценный бар (коктейль Roots — 850 руб.). Мощный ресторан-малышка в конкурентном окружении. И сервис здесь чуть ли не на первом месте.
Folk — символ того, какие чудеса творит продуманная и хорошо оплачиваемая работа персонала. Шефы меняются, но официанты всегда одинаково корректны, а управляющий следит за тем, как чувствует себя каждый стол. Еще за настроением гостей приглядывают бармены, а они-то всегда все замечают. Результат — очевидная лояльность посетителей. Я была тут раз десять, но всегда ощущение, что кругом постоянные. Не потому что живут в «Доме на Цветном», боже упаси, а потому что работает цепочка: пил здесь лучший коктейль, ел лучшую лепешку, непринужденно болтал с официантом, заплатил разумные деньги — значит, не просто приду снова, но и приведу друзей.
Цены здесь приемлемые, поскольку еда изначально задумывалась из простых ингредиентов. Создатели Folk сообразили, что люди больше всего любят пиццу и хотели бы есть ее не переставая. Просто сдерживаются и не смеют в этом сознаться. А ведь на свете полно других лепешек из печи, не хуже пиццы, но маленьких и с легкими начинками. Мука и вода — дешево, сытно, по-доброму. Сейчас в Folk пришел новый шеф-повар по имени Руслан Буй. Пишут, что он работал до этого в системе White Rabbit, где руководил «Че? Харчо!». Значит, будут точные поварские техники и пряные кавказские мотивы. Надо пробовать.