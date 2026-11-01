ВТБ завершает санацию БМ-банка
Финансовое оздоровление БМ-банка (бывшего Банк Москвы) вышло на финишную прямую. Первоначально планировавшееся присоединение БМ-банка к ВТБ откладывается: на санированном банке висит $500 млн долга перед инвесторами в облигации, и консолидировать сейчас эту задолженность на своей отчетности для ВТБ было бы нецелесообразно.
«Мы возвратили депозит АСВ и подали документы на выход из плана финансового оздоровления, который после решения совета директоров ЦБ и АСВ официально завершится»,— сообщил в конце минувшей недели первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, в БМ-банке были созданы все необходимые резервы, предусмотренные по плану финансового оздоровления. При этом он отметил, что санация БМ-банка завершается без его присоединения к ВТБ.
Эксперты считают идею присоединения БМ-банка к ВТБ обоснованной, хотя и труднореализуемой. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова пояснила “Ъ”, что экономический эффект заключается прежде всего в операционной эффективности.