ОПЕК+ сохраняет квоты на добычу четвертый месяц подряд
Семерка альянса ОПЕК+ продолжает держать паузу в повышении предельного уровня добычи: квоты на декабрь останутся на уровне сентября и неизменными четвертый месяц подряд. Несмотря на рост производства и поставок через Ормузский пролив, добыча стран-участниц, включая Россию, остается ниже квот. Вернуться к их повышению альянс может весной 2027 года, если прогнозы по увеличению спроса на сырье оправдаются.
Семь стран альянса ОПЕК+ на заседании 1 ноября сохранили квоты на добычу нефти в декабре на сентябрьском уровне, сказано в резолюции организации. Таким образом, квоты остаются неизменными четыре месяца подряд. С июня по сентябрь страны ОПЕК+ повышали предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Декабрьские квоты для крупнейших производителей ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — составят 10,478 млн и 9,949 млн б/с соответственно. Квота Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 29 ноября.
Сохранение квот — вполне ожидаемый сценарий в условиях, когда объем предложения остается ниже предельных уровней, а рынок смотрит не столько на решения ОПЕК+, сколько на динамику ближневосточного конфликта, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, текущий уровень квот, скорее всего, будет сохраняться до конца года, а дальнейшие решения будут зависеть от сроков и условий урегулирования на Ближнем Востоке. В целом, добавляет эксперт, квоты ОПЕК+ уже не получат того значения для рынка, бывшего на выходе из пандемии, когда рост спроса опережал темпы повышения квот, что подталкивало цены вверх.