ОПЕК+ сохраняет квоты на добычу четвертый месяц подряд

Сохранение квот — вполне ожидаемый сценарий в условиях, когда объем предложения остается ниже предельных уровней, а рынок смотрит не столько на решения ОПЕК+, сколько на динамику ближневосточного конфликта, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, текущий уровень квот, скорее всего, будет сохраняться до конца года, а дальнейшие решения будут зависеть от сроков и условий урегулирования на Ближнем Востоке. В целом, добавляет эксперт, квоты ОПЕК+ уже не получат того значения для рынка, бывшего на выходе из пандемии, когда рост спроса опережал темпы повышения квот, что подталкивало цены вверх.