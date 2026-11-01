В Новороссийске собрано 12,8 тысячи тонн винограда
Сезон сбора винограда в Новороссийске вступил в финальную стадию. Как сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко, в настоящее время уборка янтарной ягоды ведется на площади порядка 2тыс. га. В работах задействованы 27 хозяйств, включая крупные винодельческие предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.
«На данный момент собрано 12 776 тонн винограда. Винодельни уже приступили к переработке сырья»,— сообщил господин Кравченко.
Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», выращиванием винограда в муниципалитете занимаются 32 предприятия. Площадь их угодий — порядка 2,5 тыс. га. В 2025 году урожай виноградарей Новороссийска составил 15,5 тыс. тонн.
Местные виноделы в 2025 году произвели порядка 50 млн бутылок вина, из которых около 1 млн отправлены на экспорт в 11 стран. По итогам 2025 года продукция пяти новороссийских виноделен вошла в национальный рейтинг лучших российских вин Top100Wines. В «Гид по российским винам» Артура Саркисяна и РБК включены восемь новороссийских виноделен с 88 наименованиями. За девять месяцев 2026 года произведено 34 млн бутылок.
Как сообщил на пленарной сессии V Всероссийского винодельческого форума в Геленджике губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, урожай винограда на Кубани в 2026 году составил 315 тыс. тонн — почти в полтора раза больше, чем пять лет назад. По словам главы региона, в 2025 году виноделы региона произвели 25 млн дал вина — около 46% общероссийского объема. На Кубань приходится и 60% всего российского производства игристых вин. Доля вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения выросла с 2% в 2018 году до 30% в настоящее время.