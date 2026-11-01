В Новороссийске собрано 12,8 тысячи тонн винограда

Местные виноделы в 2025 году произвели порядка 50 млн бутылок вина, из которых около 1 млн отправлены на экспорт в 11 стран. По итогам 2025 года продукция пяти новороссийских виноделен вошла в национальный рейтинг лучших российских вин Top100Wines. В «Гид по российским винам» Артура Саркисяна и РБК включены восемь новороссийских виноделен с 88 наименованиями. За девять месяцев 2026 года произведено 34 млн бутылок.