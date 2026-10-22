Урожай винограда в Краснодарском крае за пять лет увеличился почти в полтора раза

По его словам, в 2025 году виноделы региона произвели 25 млн дал вина — около 46% общероссийского объёма. На Кубань приходится и 60% всего российского производства игристых вин. Доля вин с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения выросла с 2% в 2018 году до 30% в настоящее время.