Урожай винограда в Краснодарском крае за пять лет увеличился почти в полтора раза
Урожай винограда на Кубани в 2026 году составил 315 тыс. тонн — почти в полтора раза больше, чем пять лет назад. Об этом сообщил на пленарной сессии V Всероссийского винодельческого форума в Геленджике губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, в 2025 году виноделы региона произвели 25 млн дал вина — около 46% общероссийского объёма. На Кубань приходится и 60% всего российского производства игристых вин. Доля вин с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения выросла с 2% в 2018 году до 30% в настоящее время.
Задел на будущее заложен в питомниководстве: в крае работают пять питомников, способных выпускать около 4,8 млн саженцев винограда в год — этого, как отметил глава региона, достаточно для обеспечения потребностей кубанских виноделов.