С ягодой на досуге
Как в Новороссийске развивается виноградарство и энотуризм
Визитной карточкой агропромышленного комплекса Новороссийска является виноградарство и виноделие. По валовому сбору винограда город входит в тройку лидеров Краснодарского края, а по объектам винного туризма — безусловный лидер. В Новороссийске работают 17 виноделен, из которых 14 открыты для посещения. По словам участников рынка, туристы становятся все более требовательными и объектам энотуризма необходимо организовывать не только экскурсии с дегустациями, но и проживание и досуг гостей.
На территории Новороссийска в настоящее время работают 17 виноделен. Об этом Guide сообщили в администрации города-героя. По словам представителей мэрии, виноградарство и виноделие — визитная карточка агропромышленного комплекса (АПК) Новороссийска. Город стабильно входит в тройку лидеров Краснодарского края по валовому сбору винограда.
Выращиванием винограда в муниципалитете занимаются 32 предприятия. Площадь их угодий — порядка 2,5 тыс. га. В 2025 году урожай виноградарей Новороссийска составил 15,5 тыс. тонн. «В настоящее время идет активный сбор урожая, за девять месяцев 2026 года собрано порядка 9 тыс. тонн янтарной ягоды»,— рассказали в мэрии Новороссийска.
Местные виноделы в 2025 году произвели порядка 50 млн бутылок вина, из которых около 1 млн отправлены на экспорт в 11 стран. По итогам 2025 года продукция пяти новороссийских виноделен вошла в национальный рейтинг лучших российских вин Top100Wines. В «Гид по российским винам» Артура Саркисяна и РБК включены восемь новороссийских виноделен с 88 наименованиями. За девять месяцев 2026 года произведено 34 млн бутылок.
32 предприятия выращивают виноград
«Мы занимаемся популяризацией сельскохозяйственной деятельности на территории города, поднимаем уровень престижа за счет участия в различных профильных конкурсах и ярмарках. Разрабатываем и публикуем на сайте администрации ежегодный каталог сельхозтоваропроизводителей. Содействуем участию наших фермеров в ярмарках, выставках, общественных мероприятиях, помогаем с подготовкой и регистрацией документов для участия в местных и краевых конкурсах»,— говорят в администрации Новороссийска.
Как подчеркнул накануне вице-премьер федерального правительства Дмитрий Патрушев, российское виноделие — сформировавшаяся отрасль, которая обеспечивает стабильное производство и за последние годы сделала большой шаг вперед в своем развитии. «Сегодня это крепкая отрасль, которая открыта новому и при этом уважает традиции. В данную сферу приходят инвестиции, внедряются инновации. Все это позволяет повышать качество продукции и ее популярность у потребителей в России и за рубежом. Такие результаты стали возможны благодаря синхронизации усилий государства, бизнеса и научного сообщества»,— сказал господин Патрушев (цитата по сообщению аппарата вице-премьера).
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Краснодарский край в целом и Новороссийск в частности — уже много лет являются лидерами винодельческой отрасли. «На наш регион приходится треть всех плантаций винограда. Ключевые производители напитков из него тоже расположены в крае. Сегодня они выпускают более 40% всего отечественного вина и 50% — шампанского. Мы производим качественные саженцы, которые хорошо зарекомендовали себя не только на землях Кубани, но и в других регионах. Имеем современные перерабатывающие линии, мощную научную базу и готовы делиться опытом, разработками с другими регионами»,— говорит глава Кубани.
«Это крепкая отрасль, которая открыта новому и при этом уважает традиции. В данную сферу приходят инвестиции, внедряются инновации. Все это позволяет повышать качество продукции и ее популярность у потребителей в России и за рубежом»
Перспективно для инвестиций
На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года заключено два инвестиционных соглашения, касающихся развития виноделия на территории Новороссийска. Одно — с винодельней «Valeriy Логинов и 12 друзей». Оно предполагает развитие современного винного предприятия, основанного в 2023 году в живописном районе поселка Большие Хутора. Как рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко, компания берет курс на использование собственного сырья и планирует увеличить производственную мощность до 200 тыс. бутылок вина в год.
«Проект даст городу десяток новых рабочих мест и туристический поток порядка 200 человек в год. Гости будут приезжать не только за вином, но и за атмосферой, экскурсиями, местным колоритом»,— рассказал мэр.
Еще один новый проект в виноделии, по словам Андрея Кравченко, реализуется совместно с КФХ «Семирай». Администрация Новороссийска на ПМЭФ-2026 заключила инвестиционное соглашение с крестьянско-фермерским хозяйством для укрепления отрасли.
«На территории КФХ „Семирай“ весной прошлого года высадили первые лозы. Сегодня площадь виноградников уже превышает 6 гектаров, при этом плотность посадки составляет 4200 лоз на гектар. В планах — расширение площади виноградников до 10 гектаров. Плановая мощность винодельни — более 50 тыс. бутылок в год. Упор там будет сделан на премиальный сегмент, на качество, вкус и репутацию. Кроме того, хозяйство планирует открыть дегустационный центр»,— уточнил Андрей Кравченко.
По его словам, эти проекты — еще один шаг к тому, чтобы сельское хозяйство Новороссийска становилось не только надежным, но и узнаваемым. «Впереди много работы, но начало положено отличное»,— отметил градоначальник.
Как рассказал «G» директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре Иван Пташник, для Новороссийска наиболее перспективны в инвестиционном плане проекты с высокой добавленной стоимостью на небольшой площади. Виноградарство, считает эксперт,— вне конкуренции: третье место в крае по валовому сбору, около 15,5 тыс. тонн винограда и более 49 млн бутылок вина в год, по трем инвестпроектам заложено свыше 230 гектаров новых виноградников. «В пакете ПМЭФ на АПК и виноделие приходится 650 млн руб. Добавленная стоимость, а не гектары — вот что в этих условиях работает»,— говорит господин Пташник.
Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов также выделяет в качестве привлекательных для инвесторов отраслей в экономике Новороссийска — виноградарство и переработку сельхозпродукции. По его словам, наиболее интересна модель, когда компания не ограничивается выращиванием сырья, а создает конечный продукт и развивает собственные каналы продаж.
«Например, на ПМЭФ-2026 представили проекты расширения винодельческих хозяйств и создания миндального сада. Это хороший пример сочетания сельского хозяйства, переработки и туризма. Но я бы обратил внимание на длительный инвестиционный цикл. Виноградник или сад не начинает приносить полноценную выручку сразу после закладки, а расходы на обслуживание проекта возникают с первого дня. Поэтому критичны достаточный запас финансирования и возможность пережить несколько сезонов до выхода на плановую доходность. Я считаю, что проекты с высокой добавленной стоимостью и несколькими источниками выручки могут быть наиболее интересны для этой территории»,— говорит собеседник «G».
Туризм под вино
Энотуризм в Новороссийске многообразен и является особой гордостью города, подчеркивают в мэрии. По данным городской администрации, немалая часть туристического потока приходится именно на объекты энотуризма, который привлекает с каждым годом в свой сегмент все новые проекты. По данному показателю Новороссийск занимает лидирующие позиции в Краснодарском крае, опережая схожие по природным условиям города-курорты.
Всего на территории Новороссийска туристов принимают 14 виноделен. За девять месяцев 2026 года экскурсии на такие предприятия посетили порядка 164 тыс. человек. Пять виноделен («Абрау-Дюрсо», «Шато Пино», «Мысхако», «Нестеров Вайнери» («Винотеррия») и «Имение Сикоры») включены в национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края» и в маршрут «Винные дороги Боспорского царства».
«В рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ объекты агротуризма, включенные в национальные маршруты Краснодарского края, могут получить субсидию на реализацию общественных инициатив в сфере туризма. Такую меру поддержки в прошлом году получили в размере 6,3 млн руб. на реализацию проекта „Создание современного музейного пространства об истории Абрау-Дюрсо“. По сути, появился еще один зал советского периода с экспонатами той эпохи»,— рассказали в администрации Новороссийска.
164 тысячи человек посетили экскурсии на винодельни за 9 месяцев 2026 года
В мэрии уточнили, что ежегодно объекты (и представители) энотуризма Новороссийска поднимаются на пьедестал в таких конкурсах, как «Курортный Олимп», «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края». В 2026 году пять виноделен из Новороссийска вошли в топ-50 «Лучшие винодельни России» (путеводитель 50 best tastes of Russia). Причем первое и второе места в этом авторитетном рейтинге присуждены новороссийским винодельням «Абрау-Дюрсо» и «Имение Сикоры».
Эксперты убеждены, что Новороссийск входит в число тех муниципалитетов, где спрос на винный туризм растет наиболее активно. Энотуризм, по словам участников рынка, перестает быть нишевым и постепенно становится массовым направлением, потенциал которого растет с каждым годом.
«Сегодня винный туризм все чаще становится самостоятельной целью поездки, а не дополнением к пляжному отдыху. Убежден, что спрос на данное направление будет только расти, так как инфраструктура винодельческих хозяйств качественно развивается, а расширение туристических сервисов на винодельнях поддерживает растущий интерес к поездкам. Сейчас, как правило, гости посещают не просто экскурсию на производство, а целый агротуристический комплекс, включающий в себя винодельню, отель, ресторан, ярмарку мастеров (сувениров), музей, площадку с насыщенным событийным календарем»,— отметил Андрей Кравченко.
Перспективы энотуризма — безграничные
Винный туризм может стать серьезным экономическим направлением, способствуя экономическому росту и повышению качества жизни в винодельческих регионах, считают эксперты. Это, по словам участников рынка, связано с тем, что энотуризм обладает мультипликативным эффектом: стимулирует развитие смежных отраслей — от гостиничного бизнеса до транспортной инфраструктуры.
Как рассказала «G» cовладелец комплекса «Винотеррия» Инна Нестерова, трендом этого года в области энотуризма стало развитие и привлечение на новороссийские винодельни локальной аудитории. Речь, по ее словам, о спросе на продукцию и услуги винодельческих объектов путешественников из Краснодарского края и близлежащих регионов. Это, отмечает госпожа Нестерова, связано в том числе с объективными сложностями, которые не позволяют привлечь более широкую аудиторию.
«Что касается тех активностей, которые мы делаем, то могу констатировать, что людей привлекает уже не просто приезд и посещение винодельни с обычной дегустацией — гости хотят видеть какую-то событийную историю. Поэтому организация событий, ивентов больше стала привлекать людей на объекты энотуризма»,— рассказывает Инна Нестерова.
По ее словам, гость сегодня становится все более требовательным и «просто рестораном его уже не удивишь». Сегодня для развития энотуризма, по мнению участницы рынка, необходимо создавать интересное интерактивное погружение в отрасль.
"Guide Экономика региона". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 18