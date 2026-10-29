С ягодой на досуге

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Краснодарский край в целом и Новороссийск в частности — уже много лет являются лидерами винодельческой отрасли. «На наш регион приходится треть всех плантаций винограда. Ключевые производители напитков из него тоже расположены в крае. Сегодня они выпускают более 40% всего отечественного вина и 50% — шампанского. Мы производим качественные саженцы, которые хорошо зарекомендовали себя не только на землях Кубани, но и в других регионах. Имеем современные перерабатывающие линии, мощную научную базу и готовы делиться опытом, разработками с другими регионами»,— говорит глава Кубани.